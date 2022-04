Pastelerías y catering, fuentes de crecimiento para Yanuba

Restaurantes Yanuba celebra 75 años con tres puntos en Bogotá y proyecta su crecimiento con las pastelerías que están próximas a ser siete con la que abrirá en el centro comercial Multiplaza.



Su gerente general, Fernando Sáenz, explica que en los últimos cinco años la marca se ha concentrado en las aperturas en centros comerciales de puntos donde la gente pueda tomarse un café y comer alguno de los 80 productos.



“Hoy estos sitios representan el 35% de las ventas totales y la meta es que lleguen al 50% para tener dos pilares importantes dentro de la compañía. Para eso, se propone llegar a 8 puntos el año entrante”, advierte el directivo.



Incluso señala cómo en la época más intensa de la pandemia la venta de postres tuvo un incremento extraordinario, probablemente como expresión de la ansiedad que vivieron las personas por las restricciones.



En el plan de crecimiento no descarta para el segundo semestre un cuarto restaurante y en unos cinco años ir a otras ciudades.



Eso sí, Yanuba no escapa a los problemas generados por el alto costo de los alimentos, con aumentos que llegan al 18%.



“No la estamos jugando a no subir precios y a vender mucho más y eso nos ha dado resultado”, señala.



Este año lleva 39% más en ventas frente al 2021 y la meta para este año crecer 28%. El año pasado sus cifras en esta materia fueron de $21.300 millones.



En este escenario, dice que ha sido positiva la reactivación del servicio de catering para los hoteles y para las empresas que ya están activas en las oficinas.



Tras esta etapa de la crisis sanitaria, los domicilios también han crecido. Antes eran el 10% de las ventas y ahora equivalen al 18 %.

“Hoy vendemos el doble de lo que vendíamos antes de la pandemia en este canal”, explica Fernando Sáenz.

