Patinetas, otro nuevo sector atrapado en temas normativos

Para muchos ciudadanos el uso de las patinetas eléctricas ha sido una solución a la movilidad en trayectos cortos en ciudades congestionadas como Bogotá, pero la falta de reglas claras u óptimas estarían generándoles un dolor de cabeza a las operadoras en la capital colombiana.



CASOS CONCRETOS



Para Julia Ortiz, directora de Asuntos de Gobierno de Lime, hay tres aspectos que están llamando la atención de la compañía porque para ellos esto estaría incentivando la competencia desleal, prácticas restrictivas y desequilibrio del mercado.



Sus argumentos son, en primer lugar, que la zona delimitada que estipuló la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) que va de la calle 45 a la 134, entre la avenida Circunvalar y la Autopista Norte, solo lo estaría cumpliendo la compañía en dicha área. “El resto de los competidores se están desplegando y permitiendo que sus usuarios salgan de la misma. ¿Por qué si está delimitado se permite que operen en otras áreas de la ciudad?”, pregunta.



En segundo lugar, dice que “el permiso nos permite a las empresas más grandes, que somos cuatro, tener 712 patinetas únicamente y a los pequeños 100. De las firmas grandes, únicamente Lime cumple con 712 en toda la ciudad y hay más de 4.000 patinetas ilegales en toda la ciudad”, agrega.



El tercer aspecto que menciona es el parqueo o permanencia de dichos vehículos en los antejardines, lo cual “no está permitido por la norma (...), si se toma en un antejardín y se usa, se está utilizando el espacio público”, dijo y agregó que los aspectos en mención “están generando una industria que se está pervirtiendo”.



Además, indican que en noviembre presentaron un informe a la Secretaría de Movilidad comentándoles estos puntos que están viendo en la operación de otras firmas grandes en la capital, entre las cuales la directiva nombra a Grin.



De acuerdo con María Villate, gerente de asuntos corporativos de Grin, “la Secretaría de Movilidad expidió la Circular 011 de 2019, donde establece el permiso de aprovechamiento de espacio público exclusivamente en la zona de Chapinero y Usaquén, pero allí no se está refiriendo a la circulación de patinetas, sino a los lugares donde pueden estar estacionadas en lugares públicos”.



Y añade que la circulación de patinetas no está limitada y se puede dar en toda la ciudad. “La Secretaría reglamentó el aprovechamiento económico del espacio público y en virtud de ello estableció un cupo de patinetas a ser repartidos en cinco operadores de la ciudad en ese polígono”.



Sobre su operación en otras partes, fuera a las definidas en la circular en mención, dice que “al no estar prohibido operar en otros lugares, estamos en lugares como la calle 26 en el marco de la alianza privada con TransMilenio donde tenemos nuestras estaciones”.



¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD?



De acuerdo con la entidad, la única zona autorizada en la capital para el alquiler de las mismas en espacios públicos es la ya mencionada.



Sin embargo, respecto a la operación de empresas fuera de la zona descrita en la Circular 011 de 2019 asegura que “ha sido clara en manifestar que mientras se definen otras zonas de aprovechamiento del espacio público para el desarrollo de esta actividad, las patinetas que no estén autorizadas para ubicarse en el espacio público deberán estacionarse exclusivamente en espacios privados”.



En línea con lo anterior, asegura que las compañías han generado convenios privados que les permite ubicarse en otros lugares de la ciudad.



Sobre si hay un número máximo de patinetas que pueden operar las compañías en Bogotá, la entidad asegura que “no existe un límite máximo, ya que no son un transporte público, por lo cual la SDM no puede entrar a regular aspectos como el tamaño de la flota, tarifa, entre otros relacionados con el servicio”.



No obstante, explica que sí hay un número máximo de este tipo de vehículos que pueden alquilarse en el espacio público de la zona, ya definida en la Circular, el cual no puede exceder las 2.948. Estas se encuentran distribuidas así: Voom, Lime, Grin y Muvo tienen autorizadas cada una 712 en la zona y, Rennty SAS (11:11), 100.



Sobre los controles que están ejerciendo para que las firmas autorizadas no operen en lugares que no están permitidos, la Secretaría dice que con base en la normativa, expedida por ellos el año pasado, y el indebido estacionamiento de cualquier tipo de vehículo en andenes y zonas peatonales según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y Transporte, se ejercen las respectivas verificaciones.



De otro lado la entidad, dice que las patinetas, tanto de alquiler como privadas, son libres de circular por la ciudad. Esto, bajo las recomendaciones de seguridad vial de la circular en mención y las restricciones de circulación y estacionamiento del Código de Tránsito, ya que son considerados vehículos.



ALGUNAS SUGERENCIAS



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, para evitar siniestros viales y

proteger a los usuarios y actores en la vía, algunas recomendaciones de la Circular 006 de 2018 es que no se transite a una velocidad máxima a 20 km/h, que se usen las ciclorrutas, se pongan el casco junto a prendas reflectivas, entre otros. Además, la entidad sugiere no movilizarse por andenes o avenidas, ni manipular dispositivos mientas maneja el vehículo. Respecto a las restricciones de estacionamiento (Código Nacional de Tránsito Terrestre) dice que estas no se pueden parquear en andenes, zonas verdes, antejardines, vías arterias, ciclorrutas, paraderos del Sitp, ni en accesos para personas en condiciones de discapacidad.



