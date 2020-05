PayU diseña estrategias para vincular a pequeños negocios

En el imaginario de los dueños de pequeños negocios, las transacciones digitales se constituye en un freno por lo que puede representar en costos y adecuación tecnológica.



Sin embargo, en estos días en que esa parece ser la única salida para que las actividades se puedan dinamizar en medio de la pandemia, la plataforma de pagos en línea PayU se ha puesto en la tarea de vincular a este sector de la economía que buscan salir adelante.



Francisco León, director Operativo de PayU Latam, explica las estrategias para vincular pequeños empresarios al mundo de los negocios y las ventas digitales.



Indica que estos planes están en el marco de su iniciativa “Juntos somos más fuertes” que tiene como objetivo principal apoyar y conectar a las empresas, como un aporte a la reactivación económica y al apoyo a actividades vulnerables.



El eje de este programa es una reducción de tarifas que va a estar vigente hasta junio. Esta reducción aplica para todas las pequeñas y medianas empresas, dice Francisco León. Así, se redujo la tarifa del 3,49% más $900, a 2,79% más $800 en todo lo que tiene que ver con transacciones de tarjeta debito, crédito y |transferencias a través de PSE o pagos electrónicos con descuento a cuentas.



Esto impacta a más de 9.000 empresas activas en Pay U, al tiempo que favorece a todas las pymes que abran una cuenta con PayU durante este período.



“Hay otro tema muy importante y estamos en una campaña de educación porque hay una creencia de que para vender por Internet se necesita una tienda virtual o una página Web.



Pero nosotros tenemos una serie de soluciones que permiten hacer cobros de manera muy fácil a través de vinculos y no se necesita una página Web”, comenta el directivo.



La idea es dar a conocer estos mecanismos que les puede ayudar a reactivar su actividad económica de manera sencilla y sin grandes inversiones, venciendo los mitos que existen alrededor de este tipo de operaciones.



“Lo que hemos venido haciendo es bajar las tarifas, pero las empresas y las personas deben entender que es muy importante al involucrarse con los pagos en Internet tener por detrás una compañía que tenga suficiente reconocimiento y respaldo, de tal forma que les asegure una buena tasa de conversión (que las personas que quieran comprar puedan hacerlo de manera fácil y se pueda cerrar la venta) ”, comentó el directivo, al resaltar la relevancia de una plataforma que también sea robusta en la prevención del fraude.



También, dentro su iniciativa “Juntos somos más fuertes”, PayU anunció que se une a Visa para favorecer a 200 comercios, los cuales recibirán tasa de 0% en comisión por transacción con tarjetas Visa por 2 meses, con el objetivo de que puedan aumentar sus ventas e ingresos.



Otros beneficios que ofrece esta alianza son 320 capacitaciones gratuitas en comercio electrónico enfocadas en diferentes industrias. También brinda visibilidad digital, pauta y comunicación con miles de pagadores PayU.



En la alianza que beneficiará a estos comercios, están cinco consultorías personalizadas, diagnóstico y plan personalizado para cada negocio. Y como plus adicional para que los comercios activen sus ventas, se sortearán bonos de consumo por valor de $500.000.



Esta plataforma es utilizada por más del 70% de los pagos digitales de las empresas colombianas, lo que se traduce en más de 26.000 negocios de diferentes industrias y de todos los tamaños, procesando más de 54 millones de transacciones anuales.



León explica que al comienzo de las medidas de aislamiento se notó una caída de las operación, pero luego empezó a mostrarse una reactivación en el comercio electrónico. La tendencia cambió y empezó a ser positiva. “Colombia, como otros países mostró caídas en las transacciones, pero fue el país que más rápido empezó a recuperar volúmenes de negocios. El mercado mostró una reacción más ágil, entendió más rápidamente las tendencias y ha sido el mismo mercado el que se va adaptando”, dice.



EMPRESA NO COBRARÁ A ALGUNAS FUNDACIONES



La firma diseñó un beneficio para algunas fundaciones que es el de ‘tasa cero por ciento.

“Lo que estamos haciendo ahí es subsidiar completa- mente el costo de procesamiento. PayU lo asume completamente con el fin de que aquellas organizaciones que apoyan a los grupos más vulnera- bles puedan trasladar todo los que recaudan en la contingencia”, dijo Francisco León.



El apoyo es a un total de 25 iniciativas en países como Perú, Brasil. En Colombia, entre las instituciones que reciben el apoyo están la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Bogotá.