Peugeot recupera el cariño del colombiano y aumenta facturación

Una de las marcas que más crece en ventas en el mercado local es Peugeot. Su directora, Adriana Casadiego, habló con Portafolio sobre lo que están haciendo para ganar espacio en las preferencias de los colombianos.



¿Por qué le va tan bien a Peugeot este año?



Yo creo que es un momento de marca. Y lo digo por dos factores: el primero es que antes tuvo unos años complejos y ahora en el país, bajo la sombrilla de SKBergé, estamos en un proceso de reconquista y de redescubrimiento por parte de los clientes hacia la marca.



Igualmente, tiene un portafolio completamente renovado con nuevos productos, con face lift en algunos modelos y que cada momento está innovando en el equipamiento de sus vehículos. Y con un precio, costo beneficio muy bueno.



¿Cuántos carros han vendido este año?



Al cierre de octubre vamos por encima de las 1.400 unidades.



Tienen modelos del segmento de entrada. ¿Cómo es la competencia allí?



Es un renglón en el que para la población que tiene Colombia, es muy pequeño y la competencia es muy fuerte. Y todos queremos vender más, por ello la competencia también es de precios. Nuestro trabajo como Peugeot se centra más en posicionar producto más que precio. Además, esta no es una marca barata.



En términos generales la experiencia de producto es muy diferente a lo que se encuentra en otras marcas. Son modelos que impactan a primera vista, cuando uno aborda el vehículo, el interior es mejor que el exterior, y cuando se conduce la experiencia es mejor que las dos anteriores.



Entonces el impacto para el cliente es muy fuerte y es lo que muestran las cifras, que son muy positivas.



¿Por qué un Peugeot y no otra marca?



Vale decir que hoy los vehículos tienden a ser un commodity. Y le explico, hoy hablamos de movilidad más allá de la propiedad del vehículo, y seguramente lo iremos viendo con más fuerza en el país.



Por el otro lado Peugeot sí se ha esforzado en hacer algo diferente. Lo primero es en calidad. Recientemente, en Inglaterra salió un informe sobre la mejor marca de vehículos y el galardón fue para Peugeot, y esto es un reconocimiento a una marca que trabaja no solo en producto sino en servicio, y eso es lo que termina siendo la gran diferencia, en un mercado en donde lograrla es cada vez más difícil.



Pero además, cuando uno mira el diseño, se da cuenta que la marca no escatima en inversión, en seguridad, en tecnología y conectividad. Todo con una disposición diferente.



Tenemos un programa de servicio que se llama ‘Peugeot cumple’, en el cual si el cliente no está satisfecho con el servicio, no lo paga.



Porque la gente se cansa de que no le respeten las cotizaciones y de que no le respeten los tiempos de entrega o de que no lleguen los repuestos.



Nosotros tenemos cinco promesas en las que trabajamos para que nuestros clientes sientan el respaldo de la compañía: respetamos la cotización, garantizamos que el mantenimiento se hace en 24 horas o menos, aseguramos una revisión de los puntos de control del vehículo antes de entregárselo al cliente y, el más importante, movilidad garantizada.



Tenemos un sistema mediante el cual si no tenemos un repuesto en 10 días, al día 11 le retribuimos al cliente un monto por cada día que el vehículo esté detenido.

Al final el mensaje para el cliente es: tranquilo, está en buenas manos.



Son competitivos sus precios de servicio…



Si. Cuando retomamos la marca hace tres años largos, hicimos un estudio que nos permitiera conocer cómo estábamos en el país. Lo primero que salió es que se trata de una marca con un muy buen posicionamiento y que la gente le tiene cariño. Las personas la recuerdan y la quieren.



Y que teníamos dos inconvenientes: la posventa y la reventa.

Lo primero que hicimos fue trabajar en servicio y creamos nuestro programa de mantenimiento. Pero en el tema de los repuestos, debo decir que los impuestos locales también hacían que tener un carro importado costara más y su mantenimiento era más caro.



Y a ello se suma el tipo de cambio, hoy día hacemos una canasta, y con ello mantenemos un stock de ellos, además nuestros mantenimientos son cada 10.000 kilómetros, el doble de kilometraje de muchas marcas. Eso ahorra mucho tiempo y dinero para el cliente.

De otra parte, con respecto a la reventa, hicimos una alianza con los grupos de usados que más vehículos mueven en el país. Trabajamos con cuatro de ellos muy cercanos.

A ellos les brindamos formación a su fuerza comercial. Esto nos sirvió para tener hoy rotaciones de 20 días en algunos modelos, lo cual es muy importante en usados.



¿En qué están en nuevas energías?



Para 2021 cada vez que Peugeot haga un lanzamiento, habrá un vehículo de combustión, un híbrido y un eléctrico de forma inmediata, para que nuestros clientes seleccionen.



Para el país traeremos el próximo año los primeros modelos de un eléctrico y un híbrido.

Nuestro mantenimiento en vehículos utilitarios también es cada 10.000 kilómetros y tenemos un modelo que hace 69,1 kilómetros por galón, según las pruebas que hicimos con Cesvi, es decir tenemos vehículos que son más eficientes.