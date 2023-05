Pizza Sbarro, la nueva marca que estará en las estaciones de Terpel

La empresa Terpel trae al país la marca de pizza Sbarro con el fin de complementar inicialmente su oferta dentro de sus tiendas de conveniencia Altoque.



En el mediano plazo evaluarán la expansión en aeropuertos y centros comerciales.

Uno de sus atractivos será la venta por porción, dice Alejandra Londoño, vicepresidente de mercadeo y conveniencia de Terpel.

¿Cómo opera Terpel con Altoque?



Como parte de la estrategia de Terpel, hace unos 10 años hemos venido creciendo con los servicios de conveniencia en nuestras estaciones de servicio y así fue como trajimos la marca Altoque. Tenemos más de 120 a nivel nacional. Es un negocio que está creciendo a más del 50 % a la fecha, el año pasado abrimos más de una tienda semanal. La apuesta en conveniencia es muy agresiva, bien importante porque, claramente, nos va a ayudar a futuro en la transición energética para sumar otros negocios al mundo de combustibles de Terpel.



¿Cuánto pesa Altoque en los negocios de Terpel?



El mundo de conveniencia es todavía muy pequeño dentro de las ventas de Terpel.

El año pasado vendimos casi $89.000 millones, creciendo casi un 50% frente al 2021 y este año la tasa de crecimiento es bien importante y apuntamos estar sobre $110.000 millones.



¿Ahora cuál es la novedad?



Como parte de la estrategia de fortalecer la conveniencia hemos decidido traer una marca nueva a nuestro negocio, que es la marca de pizza Sbarro, mundialmente conocida, con presencia en 26 países y 300 tiendas a nivel.



¿Sbarro no había estado ya en Colombia como un restaurante tipo italiano?



Sí, hace algunos años. Redireccionaron un poco la marca y se enfocaron en pizza, básicamente, era un producto al estilo newyorquino y se alejaron un poco de ese mundo de pastas.



Ese concepto salió de Colombia hace ya un par de años y ahora la marca ha encontrado un nicho bien interesante de crecimiento a través de estaciones de servicio a nivel global, y lo trae Terpel.



Tenemos la explotación de la marca en Colombia, para centros comerciales, aeropuertos y la idea no es solo estar en estaciones. sino donde la oferta de la pizza sea interesante.



¿Cuándo podrían empezar esa expansión?



Eso se podría dar en un mediano plazo. En el primer año o año y medio estaremos concentrados en estaciones de servicio.

Alejandra Londoño, vicepresidenta de mercadeo y conveniencia de Terpel. Cortesía

¿Llevarán Sbarro a los otros países?



Estamos trayendo la marca no solo para explotarla aquí en Colombia sino también en los países que tiene presencia Terpel, que son Panamá, Perú y Ecuador.En el primer país ya abrimos.



¿Por qué traen pizza?



La Asociación Nacional de tiendas de conveniencia en Estados Unidos ha dicho que la mejor opción para complementar una oferta de tiendas de conveniencia es la pizza. Más o menos está en un 70% de preferencia.



Además, es un producto masivo asequible, multiestrato que es, básicamente lo que es Terpel. Además, se trata de un producto de fácil movilidad.



¿Por qué traer Sbarro?



Es una opción interesante frente a lo que hoy existe en el mercado y tiene un posicionamiento de calidad y frescura que no tiene comparación.



Nos hemos dado a la tarea de revisar la competencia, toda la oferta que hay en Colombia que es bastante buena, pero en términos de calidad y frescura las pizzas de Sbarro se hacen con los mejores ingredientes.



Los requerimientos o las exigencias de la franquicia en que tenemos que tener el mejor queso, el mejor peperoni, las mejores carnes. La entrega es clave, una de las grandes diferencias que trae Sbarro es que tenemos una exhibición de pizzas que están listas para consumir y simplemente las calentamos en 5 minutos y el cliente tiene rápidamente un producto fresco y caliente. También vamos a vender pizza por porción, un aspecto que es interesante a un buen precio.



Otro aspecto diferenciador son los Strambolis, unos pasteles de la misma masa de la pizza, pero rellenos.



También tendremos pizza rellena que para el amante de la pizza va a ser espectacular.



¿Qué va a encontrar el consumidor cuando entre a un Altoque?



Sbarro va a estar dentro de nuestros Altoque. Allí habrá una exhibición de pizzas con el logo. Habrá un solo punto de pago para ser eficientes en el uso de recursos.



¿Cómo se extenderá Sbarro en los Altoque?



Vamos a arrancar este año con unas cinco o seis pizzerías en Bogotá y seguramente después iremos abriendo en otras ciudades. Nosotros tenemos 120 Al Toque y la idea es seguir creciendo igual con Al Toque a nivel nacional. Este año esperamos llegar más o menos unas 150 a 160 en Colombia.



Este año es el del arranque con Sbarro, y el plan por lo menos que tenemos en términos de crecimiento, es por lo menos tener unas 50 en Colombia y este año vamos a arrancar con unas cinco o seis pizzerías. En la medida que tengamos un buen desempeño de pronto podemos hacer muchas más y no solamente en Bogotá sino irnos a otras ciudades.



¿Qué inversión hacen?



Por punto de venta de Sbarro la inversión está alrededor de $700 millones.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio