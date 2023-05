Plaza Imperial planea 5.000 metros más de área comercial

El centro comercial Plaza Imperial de Bogotá prepara un plan de remodelación que le permitirá aumentar el área arrendable. Así lo revela su gerente, Alejandro Estupiñán, quien explica los cambios que se proyectan y habla de cómo el complejo llegó en el 2022 a ser el primero de la ciudad por número de visitantes.



¿Qué indicadores resalta de Plaza Imperial?



El primero es el tráfico. Si bien el análisis de Mall & Retail es solamente con 20 centros comerciales de Bogotá, somos el primer centro comercial más visitado del país, con 42,5 millones de personas, la misma cifra que teníamos antes de la pandemia.



Volver a ese número muestra que algo estamos haciendo bien. El otro indicador es la vacancia, estamos al ciento por ciento y esto pasa desde mayo de 2022. En el 2021 se trabajó sobre una lista de marcas interesadas en ingresar. Esto obedece a la consolidación de los centros comerciales existentes porque no hay donde construir en Bogotá.



¿Cómo explicar que tienen el mayor tráfico?



Hay varios factores. Uno, es que estamos en la localidad más grande en habitantes, y en una ubicación privilegiada. Además sabemos cuál es nuestro publico visitante. Nuestras estrategias no están definidas por estratos sino por grupos o comunidades y temas que son de su interés. Me refiero a asuntos ambientales, mascotas, sorteos, eventos diferenciales, redes sociales. Por eso considero que la gente sí nos lee, nos ve y siente esa familiaridad o y esa lealtad hacia la marca.



¿Qué tanto los visitantes son compradores?



Es una parte complicada porque, al ser propiedad horizontal, no tenemos la posibilidad de que los locales nos muestren que están vendiendo más o menos. Nuestro indicador es la ubicación, si un local se mantiene quiere decir que le va bien. Otra señal es la radicación de facturas que año tras año aumenta. El ticket promedio está en $380.000 de la gente que compra en el centro comercial en el primer trimestre.



El otro indicador es el de las tarjetas de marca compartida. Comparativamente, en los tres primeros meses tuvimos un incremento entre el 5 y el 15% frente al 2022. Otro fenómeno que dificulta la medición es el alto uso de efectivo.



¿Qué han hecho para fortalecerse?



En la parte de comidas hemos crecido. Teníamos una plaza de café que se transformó y pasamos de una oferta de 25 locales a una de 53. Esperamos ampliarla.



¿Retoman la ampliación?



En el 2018 empezamos un proyecto de ampliación pero no se dio la viabilidad por temas de costos y de POT.



En el 2021 retomamos el tema para reorganizar el centro comercial. A razón de eso, con una firma de arquitectos vimos la posibilidad de construir más de 5.000 metros cuadrados comerciales arrendables - hoy es de 47.000 metros-, con el fin de que el centro comercial sea dueño de los locales y nos los venda, lo cual permitirá tener nuevos ingresos.



Sin embargo, eso está sujeto a que la Asamblea lo apruebe. Estamos en un 90% de probabilidad de que se construyan esos espacios.



¿Cuándo empezarían la construcción?



Sería iniciando el 2024. El año pasado presentamos en la Asamblea un proyecto que se llama Evolución y que tiene, a su vez, 18 planes, entre ellos la modernización del centro comercial con, por ejemplo, la remodelación de los baños y el mejoramiento de la iluminación.



La meta es que al 2025 esté actualizado. Tenemos claro que tendremos al lado a Viva Éxito, que no será un competidor para nosotros sino que ayudará a consolidar el área y a fortalecer la oferta comercial. Eso va a atraer más clientes.



¿Cuál será la inversión?



Supera los $35.000 millones. Estamos en la fase de radicar la licencia y esperamos hacerlo pronto.

Preocupación por la reforma laboral

¿Cómo estuvieron las ventas en abril y mayo?



Efectivamente, la percepción es que la dinámica del comercio disminuyó en abril, explicada en la incertidumbre por las reformas, pero en nuestro caso hemos hecho una campaña llamada 'polinizando' que nos ha permitido aumentar el tráfico lo que nos mostró más facturas radicadas que el año anterior. En mayo nos fue muy bien.



¿Qué temas de la coyuntura le preocupa?



La reforma laboral incrementaría los costos. Muy seguramente, el tema de la contratación pararía y considero que generaría más informalidad en la parte comercial.



¿El comercio está sacrificando utilidades para vender?



Es que las venimos sacrificando desde la pandemia y en este momento las reformas nos llevan a eso o a que se venda mucha propiedad.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio