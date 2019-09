Pliego de cargos contra Bavaria por campaña del ‘Banco de la amistad’

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Bavaria por su campaña promocional “Banco de la Amistad”, la cual pretendía dar, a las personas que consumieran cerveza Póker, la posibilidad de redimir los códigos dispuestos en las tapas por puntos para canjear en productos y servicios.



El anuncio de formulación de pliego de cargos fue hecho en Cartagena, en el marco del Taller de Buenas Prácticas de la Red Internacional de Protección del Consumidor (ICPEN en inglés), organismo que es actualmente presidido por la Superindustria y que reúne a más de 60 autoridades del mundo encargadas de velar por los derechos de los consumidores.



(Banco de la Amistad ya ha entregado 4.000 millones de pesos).

La decisión de iniciar investigación administrativa contra la cervecera, se tomó luego de que se evaluaron las denuncias presentadas por algunos consumidores, donde se pudo determinar la presunta vulneración a las normas que protegen al consumidor por conductas relacionadas con: información, publicidad engañosa y promociones y ofertas.



La Superindustria consideró que el uso de las siguientes expresiones, pudieron enviar un mensaje errado al consumidor, por encontrarlas alejadas de la realidad, ya que no llegó a Colombia ninguna moneda nueva, ni tampoco una nueva entidad financiera.



• “Vi por ahí que llegó un nuevo banco, el Banco de la Amistad, con una nueva moneda”.



• “Eso dicen, que no sólo llega una nueva moneda, sino que también, un nuevo banco, yo ya me registré para ir al lanzamiento y les están dando la nueva moneda a los que se inscriban ya”.



• “Entre más cuentas logren que la gente abra, más van a poder empezar a ahorrar”.



• “Pronto llegará una nueva moneda, descúbrela en Banco de la Amistad.com.co”.



De la misma manera, este ente de control evaluó los documentos de los términos y condiciones utilizados en las piezas publicitarias de la campaña y evidenció que existió una carencia de información, lo que generó desconocimiento del número máximo de puntos para acumular en la página web www.bancodelaamistad.com.co, y un posterior bloqueo sobre algunas cuentas de los consumidores.



En la investigación preliminar, la Superindustria también consideró el elevado número de quejas, peticiones y reclamos presentadas por los consumidores ante Bavaria, durante el período comprendido entre el 4 de marzo y el 23 de mayo de 2019, relacionadas con la promoción “Banco de la Amistad – BDA – BDA de Poker”, las cuales ascendieron aproximadamente a quinientas setenta y ocho (578).



En caso de encontrarse probados los cargos imputados, se podrían imponer multas hasta por Dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes.



Contra el acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno, manifestó la SIC.