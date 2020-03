Por Bogotá, Open English empieza las clases presenciales

La escuela virtual de enseñanza de inglés Open English empieza por Bogotá la expansión de sus centros físicos de educación. Después de operar el primero en el Centro Comercial Gran Estación, se propone ampliar la cobertura en la capital de aquí a abril, como lo reveló a Portafolio su fundador, Andrés Moreno. Trabajan en la identificación de locaciones en Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile.



Lea: (Open English entregará becas para aprender inglés a jóvenes talentos)

¿Cómo está hoy Open English?



La compañía ya tiene 10 años y es una historia bonita del emprendimiento. Después de este| tiempo se ha convertido en la marca de aprendizaje de inglés más conocido en la región. Una de las cosas más importantes es que 9 de cada 10 personas en América Latina la conocen. La gente ha reconocido la propuesta de valor de aprender de cualquier lugar, de forma conveniente y con profesores nativos en vivo. Por cierto, con esto del coronavirus es todavía más relevante.



Hoy en día tenemos más 750.000 estudiantes que han cursado los programas de la compañía y más de 150.000 aprendices nuevos que ingresan todos los años.

No me refiero solo a Open English, sino también los programas de certificación en tecnología digital con Next U y a Open English Junior, escuela de inglés para niños. Estamos con el servicio de enseñanza en empresas. Estamos en 20 países de la región.



Lea: (Open English lanza hoy su plataforma de inglés para niños)



¿Y qué sentido tienen las clases presenciales?



Cumplida esta etapa de crecimiento, hemos consolidado la marca muy bien en el espacio digital y que todavía hay un segmento de personas que nos conocen pero piensan que hay ciertas virtudes de aprender en un espacio físico. Por ejemplo, les encanta fijar sus horas de estudio y o les falta autodisciplina y quieren ir a un lugar físico. Hay personas que quieren estudiar solas en casa porque les gusta y les da menos pena hablar frente a una cámara que hacerlo en vivo. Otro segmento importante cree que es mejor el espacio físico porque le permite socializar.



Hay un segmento de la población importante que a pesar de que le gustaba Open English estaba buscando soluciones físicas y recurriendo a otras marcas.



Entonces nos dimos a la tarea de crear un espacio para Open English donde las personas pueden ir a aprender con la misma metodología, los mismos profesores nativos y toda la propuesta de valor en línea pero en un espacio físico.



¿Cómo empieza este nuevo negocio?



Tenemos un centro piloto en Bogotá, en el centro comercial Gran Estación. Allí estamos hace más de un año. En los próximos 30 días vamos a abrir solo en Bogotá cuatro nuevos: en Parque Colina en dos semanas, seguirá Centro Mayor en tres. A principios de abril vamos a inaugurar en Santafé y a finales de ese mes, Unicentro. Así tendremos una cobertura interesante en la ciudad.



¿Cómo son estos centros?



Visitarlos es una experiencia muy bonita, visualmente son muy atractivos y cómodos. Tienen espacios para que las personas puedan pasar el tiempo y se van a sentir muy bien. Con la aplicación se entra a la plataforma virtual. Se ofrece una experiencia híbrida en la que integramos la experiencia digital con la física. Entonces el estudiante puede estar en casa en la mañana y tomar una clase individual, luego ir al centro, y así suma para su progreso.



Entonces ¿sigue presente la tecnología?



El modelo tiene mucha tecnología, en línea con la propuesta de valor de Open English de estudiar en cualquier momento del día y sin horario. Cada media hora hay una clase en vivo a la que se puede acceder, con la garantía de que los profesores son de Estados Unidos.



Lo mismo queremos hacer en el centro. A diferencia de una escuela tradicional con los horarios, también hay clases cada media hora. Puede haber profesores virtuales pero también tutores que de manera presencial dicten clases de conversación o estén en eventos en las noches.

Es una mezcla para todo tipo de cliente, sin importar la edad.



¿Por qué empezaron por Colombia a montar estos sitios?



Colombia es nuestro ‘hub’ en América Latina hispanoparlante. El país tiene un espacio fantástico para desarrollar no solamente la marca, sino la cultura de la compañía.

Era el lugar natural para hacer el piloto y decidimos que Bogotá fuera la primera ciudad.

En Ciudad de México, Santiago de Chile y Lima, estamos evaluando locaciones para centros de Open English. Colombia es el primer lugar y por tanto ha aportado mucho a la implementación.



¿En los otros países abrirá este año?



Sí esa es la idea.



¿Qué inversiones tienen previstas?



Estamos invirtiendo bastante en la construcción de cada uno de los centros y en todo los que son los costos operativos hasta que empiecen a generar retorno. Como estamos haciendo una inversión bastante grande en la región nos gustaría tener cientos de centros, así que vamos a hacer una inversión grandísima en el tiempo.



Lo podemos también con Open English Junior y Next U. Creemos que hay mucho espacio.



¿Cuántos centros proyectan?



Vamos a ver como nos va, pero nos gustaría tener docenas de centros en esta primera etapa en toda la región.



¿Ya son autosostenibles o siguen recogiendo capital?



Nosotros levantamos como 125 millones de dólares de inversores en Estados Unidos para la primera fase de expansión del modelo digital y desde entonces hemos financiado nuestras operaciones.



Ahora estamos evaluando hacer otra inversión muy grande en toda la región con estos centros. Por eso estamos considerando obtener más capital para crecer más rápido. Pero eso es algo que estamos por decidir.





congom@portafolio.co