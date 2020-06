Por la coyuntura, aumenta la emisión de las firmas digitales

Certicámara, filial de la Cámara de Comercio reporta un aumento en la emisión de firmas digitales, especialmente en el formato de token virtual, con un aumento del 90%. Así lo explica Adriana Cardona, presidente ejecutiva de la entidad.



(1.604 nuevos casos confirmados de coronavirus en Colombia).

¿Cuántas firmas digitales ha emitido Certicámara este año?



Certicámara, entidad de certificación digital abierta, ha emitido en lo corrido del 2020 más de 18.000 firmas digitales para apoyar la continuidad de los negocios en el sector público y privado.



¿Ha aumentado?



Sin duda, las medidas del Gobierno Nacional para trabajar desde casa y el Aislamiento Preventivo Obligatorio, han incentivado el uso de la firma digital. Frente al primer semestre de 2019, en cifras de Certicámara S.A., la adquisición de firmas digitales se ha incrementado en casi un 20%, siendo abril y mayo los meses de mayor impacto.



(La facturación en Colombia evoluciona al entorno digital).



¿Cuál es la expectativa?



Esperamos que esta dinámica se mantenga, pues la firma digital lleva más de veinte años en el país y representa una herramienta clave para la transformación digital de las empresas y la cuarta revolución industrial. Emitimos en dos formatos: token físico y token virtual. Este último es el más usado en la coyuntura actual, dado que la solicitud del mismo, no implica desplazamientos, presencialidad, ni envíos por mensajería tradicional. Frente al 2019, los usuarios del token virtual se han incrementado, a nivel nacional, en casi un 90%.



¿Qué tipo de certificados de firma digital son los que más se emiten?



Existen varios tipos de certificados de firma digital emitidos por Certicámara. El más solicitado es el de representante Legal que se usa en la firma de todo tipo de contratos y documentos relacionados con sus funciones, así como el envío de reportes a las autoridades de control que los vigilan. Por ejemplo, reportes de las IPS a la SuperSalud.



Siguen los de Función Pública, para la firma de actos administrativos, memorandos y orden de gastos, entre otros, y los de Personas Naturales, los cuales son utilizados para constituir Sociedades de Acciones Simplificadas S.A.S y presentar cotizaciones, cuentas de cobro y actividades propias de los emprendedores.



¿Cuál es la diferencia entre firma digital, escaneada o digitalizada?



Hay que señalar que la firma escaneada no es propiamente un mecanismo técnico o tecnológico y presenta inconvenientes a la hora de demostrar su confiabilidad, por su bajo nivel de seguridad.



La firma digital es una implementación criptográfica que blinda el documento al validar la autenticidad de quien lo firma, la integridad de los datos que contiene y por ende, genera no repudio, por lo cual, cuenta con validez jurídica y probatoria, en caso de requerirse. En la práctica no se observa una firma manuscrita, sino un mensaje donde se indica que ha sido firmado digitalmente.



En el país existen las entidades abiertas de certificación digital, como Certicámara S.A, que son acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia para prestar el servicio.