Jean 'levantacola' hecho en Colombia ¿por qué es favorito en el mundo?

El jean 'levantacola' hecho en Colombia se ha posicionado en el mercado. Característico por no tener bolsillos y, en cambio, lucir tres líneas verticales en la zona de los glúteos, cinco botones y pretina alta.



Su posicionamiento no solo ha sido a nivel nacional. El mercado internacional lo acogió y lo convirtió en uno de los preferidos. Incluso, algunas tiendas en países como México y Ecuador promocionan sus pantalones bajo el rótulo ‘jean colombiano’ como sinónimo de calidad.

No se trata solo de una estética local, pues marcas como Levi’s han lanzado su propia versión de push-up, buscando el mismo objetivo. De acuerdo con cifras del Dane, analizas por ProColombia, de enero a octubre de 2022, las exportaciones de jeans han sumado 67.033.917 de dólares, siendo Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Canadá los principales compradores.

¿Cuál es el secreto de los jeans 'levantacola'?

El jean levantacola Cortesía: Dirección Mercadeo GranSan

“Se ha convertido casi que en una denominación de origen, como la ropa de control. Si dices que es colombiano, se te abren las puertas del mercado, es nuestra experticia”, dice Laura Osorio, especialista en investigación del consumidor de Inexmoda, en una entrevista para EL TIEMPO.

Por su parte, Natalia Sánchez, vocera de la marca Joshi Jeans, dedicada a la confección y comercialización de esta prenda, asegura que esto se debe a la agrupación de elementos que causan el efecto visual deseado.



“Debe ser tela de calidad y licrada, que se ajuste y tenga recuperación. Lo que buscamos es que se vuelva a adherir al cuerpo. Que tenga pretina alta para controlar el abdomen y esconder los rollitos. Además, tener una buena cotilla que es esa parte en forma de triángulo en la parte trasera del pantalón que nos permite darle realce a la zona”, puntualiza Sánchez.

El objetivo de esta prenda, así como lo indica su nombre, es realzar la figura femenina y exaltar las curvas de las mujeres latinas. Para cumplir con esta aspiración se juega con las texturas y los deslavados, pues el juego de sombras que se produce con varios colores resalta las formas.

Tatiana Cadavid, líder del equipo de diseño de Stop Jeans, añade que estas características han calado tanto en el imaginario colectivo que algunas personas creen que sin las pinzas, por ejemplo, el pantalón “no horma lindo”.



“Las pinzas se han ido trasladando con el pasar del tiempo, pueden ser abajo de la cotilla y encima del bolsillo, o en el push-up que son en el costado, pero son una insignia”, agrega.



El origen del jean 'levantacola'

“Es difícil rastrear un origen de un fabricante o una marca. Hay varias que se pelean el haberse inventado el jean ‘levantacola’ colombiano, pero fue más que una sola marca o distribuidor. Especialmente tomó mucha fuerza a finales de los años 80 e inicios de los 90, cuando se popularizó la ‘narcoestética’”, asegura Melissa Zuleta, periodista con maestría en estudios de moda de Parsons y cocreadora del pódcast Salón de Moda.

Su relación estrecha con este contexto generó un estigma social sobre la prenda, que aún se mantiene en la mente de muchas personas.



Zuleta comenta que en ese momento “iba en oposición del tradicional ‘buen gusto’ por parte de los grupos dominantes que impulsan lo que es una mujer recatada, fina, que no llame tanto la atención y por eso generó rechazo”.

Sobre esto, Maite Cantero, coordinadora de investigación en Inexmoda, afirma que, si bien nació de esa narcoestética, se ha ido transformando y está permeando otros mercados.



“También es importante entender hacia dónde ha mutado esa estética porque hoy podemos ver a consumidores más adultos que usan este tipo de prenda, porque les da una seguridad que otras prendas no”, dice.

Por su parte, Osorio añade que “ha estado estigmatizado en algunas ciudades por las personas que pueden usar la prenda y por ciertas características como el tipo de lavado y los diseños de los bolsillos, pero las marcas también lo han entendido y ahora lo hacen más básico con lavados más neutros y menos diseño”.



El cambio ha sido evidente, pero no ha sido fácil ajustar los principios a siluetas más sueltas como las que están en tendencia.

“Tratamos de adaptarlo, pero no podemos perder nuestra esencia. Lo que hacemos es buscar las telas adecuadas y no irnos por los rígidos al 100 %”, apunta Cadavid de Stop Jeans y sostiene que “hay para todos los gustos".



"Quien no los conoce y los prueba se sorprende por lo bonito y lo cómodo, lo chévere, entonces se acaba con el estereotipo”.

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*