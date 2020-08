Crean plataforma digital que conecta a empresarios con emprendedores

Archivo Particular

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia presentó este martes Econexia, una plataforma digital de conexiones y negocios desarrollada para impulsar la recuperación económica del país durante la pandemia del coronavirus.



La herramienta facilitará la conexión de empresarios y emprendedores a través de cinco ecosistemas: agroindustria y alimentos; moda y confección; industria, manufactura y medio ambiente; economía naranja e industrias creativas, y estilo de vida y consumo.



"Sabemos las dificultades que han tenido los empresarios para acceder al mercado y el esfuerzo que han tenido que hacer para reinventarse. Este es la primera solución de negocios soportada en ecosistemas digitales e inteligencia de datos", dijo el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Econexia fue pensada como un ecosistema para consolidar una comunidad de negocios que incremente las inversiones en ciudades del país como Bogotá y Barranquilla, y tiene como ejes principales la producción local, las conexiones de oferta y demanda, y la visibilización de los emprendimientos. "La reactivación ya arrancó y no puede parar. No podemos terminar en una pandemia de desempleo, de pobreza y de destrucción de empresas. Tenemos que vivir en medio de la pandemia activando sectores productivos", agregó Restrepo.



La plataforma, que ya cuenta con más de 40 ferias y eventos académicos para empresarios, generará más de 17.000 citas de negocios como ruedas de negocios, vitrinas virtuales y jornadas de inversiones.



"Econexia fue concebida para favorecer a los empresarios. Este ecositema digital es una oportunidad única para sectores tan relevantes de la economía", señaló la presidenta la agencia de promoción de las inversiones, el turismo, las exportaciones no tradicionales y la marca país ProColombia, Flavia Santoro.



En el desarrollo de la herramienta también participaron Procolombia, y otras entidades como iNNpulsa, Colombia Productiva, el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la Cámara de Comercio de Bogotá, el centro de exposiciones Corferias y las alcaldías de Bogotá y Barranquilla.



"Econexia es una solución que pretende consolidar una comunidad digital de empresarios soportados en las principales ferias del país", dijo el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, quien aseguró que esta iniciativa garantiza "con tecnologías de punta escenarios profesionales de interacción de empresarios, emprendedores y agremiaciones que buscan crecer en sus negocios".



Aunque la economía colombiana cayó el 15,7 % en el segundo trimestre de este año, el comercio electrónico durante el periodo de la pandemia ha crecido en el país un 300 %, según explicaron las instituciones durante la presentación de la plataforma. "Queremos posicionar a Bogotá como una ciudad inteligente y con Econexia damos ese primer paso. Traemos la transformación digital al servicio del desarrollo productivo de la ciudad", aseguró la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán.





EFE