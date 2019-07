Proteína vegetal: uno de los negocios del futuro

Se espera que el mercado para la proteína basada en plantas crezca en la próxima década como parte de una revolución tecnológica en la agricultura, según UBS Group AG. "La carne simulada era una moda casi cómica hace 20 años" asegura Wayne Gordon, estratega senior para Asia Pacifico en UBS Global Wealth Management, en un informe de 67 páginas. "No es motivo de risa hoy, dado el meteórico ascenso de la industria en los últimos años".



Beyond Meat Inc., el fabricante de hamburguesas veganas, surgió como el favorito de este año en el mercado de las OPI, con acciones que superaron los 200 dólares el mes pasado, en comparación con un precio de oferta de 25 dólares.



UBS predice que el mercado de proteína vegetal aumentara a 85.000 millones de dólares para 2030, en comparación con 4.600 millones de dólares de ahora, y el mercado de tecnología agrícola en general se expandirá más de cinco veces.



"La capacidad de crear alimentos cultivados en el laboratorio "que imiten la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos, con una menor huella de carbono y sin la necesidad de sacrificar animales, probablemente se convierta en una opción comercialmente viable en la próxima década", dice UBS.



La agricultura representa 40% del uso de la tierra, 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 70% del consumo de agua dulce, dice UBS, citando a Naciones Unidas. Las soluciones biológicas incluyen la agricultura vertical, los alimentos cultivados en laboratorio y la inteligencia artificial, afirma el banco. En 2018, la economía digital alcanzo solo 0,3% de la agricultura y estuvo detrás de otras industrias, asegura UBS. La cifra crecerá con el aumento de 43% en la inversión en tecnología del año pasado, a 16.900 millones de dólares a partir de 2017, señala el banco.



En la perspectiva para 2030, UBS pronostica un crecimiento de 16% tanto para la agricultura inteligente como para la entrega de alimentos en línea, 13% para el tratamiento de semillas y 9% para la ciencia de las semillas, y "los inversionistas deben diversificar su exposición incluyendo es sus portafolios empresas cotizadas y no cotizadas en bolsa".