Proyectos de energía renovable estarán en 4 zonas para nueva subasta

En cuatro zonas del país se concentrarían los nuevos proyectos eólicos y solares que tendrían asignación en la subasta de energía para contratos de largo plazo programada para el tercer trimestre del presente año.



Según estimaciones del Ministerio de Minas y Energía (MME), las regiones del país contempladas para el desarrollo de las citadas obras de fuentes renovables son las sabanas de Córdoba, Sucre y el sur de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena.



Así mismo, se proyectan los Llanos Orientales, en los departamentos de Meta, Casanare y Guaviare. De igual manera el Magdalena Medio, y la región del Valle de Tenza en Boyacá.



Las razones por las cuales la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y el MME, consideran estas zonas del territorio nacional ideales para el montaje de nuevos proyectos de generación limpia tienen que ver con la facilidad de conexión a las lineas del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y el alto nivel de radiación y velocidad de los vientos, óptimos para la tarea de ambas tecnologías.



Así mismo, estas cuatro regiones ofrecerían una ventaja adicional en la celeridad con respecto al trámite del licenciamiento ambiental por parte de la respectiva autoridad, además del desarrollo sin tropiezos de las consultas previas, y finalmente el costo bajo en el valor de la tierra, más en el caso de los proyectos solares.



“Con los proyectos que estarán en operación y construcción en 2022 el país estará aumentado en cerca de 50 veces la capacidad instalada que existía en 2018, gracias a las subastas que realizamos en 2019”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El funcionario recalcó que, con esta nueva subasta, “seguiremos diversificando nuestra matriz energética, haciéndola más resiliente a la variabilidad climática y aportando a la reducción de emisiones de dióxido de carbono”.



El pasado 18 de marzo finalizó la fase de comentarios del proyecto de resolución por el cual el MME trazará las reglas que regirán la tercera subasta de Contratos de Largo Plazo en Colombia, y que permitirá sumar energía limpia a la matriz energética nacional.



En la subasta se tendrán en cuenta proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) que tengan una capacidad igual o mayor a 5 MW. De igual manera, los proyectos con capacidad entre 5 MW y 20 MW que deseen participar deberán declarar que se acogen, por la duración del contrato, al despacho centralizado.



El proyecto de resolución también establece que podrán participar solo los proyectos nuevos que no tengan Obligaciones de Energía en Firme asignadas en la subasta de cargo por confiabilidad de 2019 y/o que no hayan suscrito contratos de suministro de energía en la pasada subasta de contratación de largo plazo.



Cabe recordar que el MME dejó en firme la resolución que estipula que el 10% de las compras/año de energía de los comercializadores del Mercado de Energía Mayorista para atender la demanda, deben provenir de las FNCER, también a través de contratos de largo plazo.