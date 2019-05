Puerto de Santa Marta sumará 24% a su capacidad instalada

Aunque el aumento en la cantidad de carga movilizada entre 2017 y 2018 solo representó un 1%, la inversión en infraestructura y tecnología que ha hecho el puerto de Santa Marta en los últimos años ha vuelto mucho más eficientes sus operaciones, lo que repercutió en un crecimiento significativo de sus utilidades.



De acuerdo con Domingo Chinea, presidente de la organización, en los últimos 18 meses los socios de la firma recibieron 38% más de dividendos que en los últimos 10 años.

Por eso, la compañía se ha planteado un ambicioso plan de inversión, con el que planean aumentar su capacidad este año.

¿Cuál es el estado financiero del puerto?



Muy positivo. Lo más importante probablemente es que en los últimos 18 meses le ha entregado más dividendos a los accionistas que en el neto de los últimos 10 años. En concreto se entregaron $63.556 millones y esto, tanto para la alcaldía de Santa Marta, como la Gobernación del Magdalena, que son socios importantes del puerto, ha servido para utilizarse en distintos proyectos, lo que nos parece muy positivo.



¿A qué se lo atribuyen?



Ha sido un gran esfuerzo de todo el mundo. La carga ha crecido, pero lo más importante es la gestión de la gente que ha hecho un gran esfuerzo. Y eso ha tenido repercusiones positivas no solo para nosotros sino para todo el comercio exterior colombiano.



Específicamente hablamos de reducción de costos, aumento de ingresos y optimización en la operación. Había ineficiencia en varios procesos operativos y eso se mejoró. Se hicieron inversiones en temas logísticos, como por ejemplo, en nuevos dobletroques, en nuevas cucharas, en basculas, se compraron software y se hicieron capacitaciones. Es toda una sumatoria de pequeñas iniciativas.



En graneles sobre todo se hizo un esfuerzo enorme, teníamos problemas con los equipos de descarga y compramos nuevos. También adquirimos equipos de transferencia y de transporte.



Pero es importante subrayar que todo esto ha sido cuestión de optimización, no hemos sacado a una sola persona de su trabajo. Al contrario, hemos contratado nuevo personal para manejar los nuevos equipos.



Y por eso ahora somos más eficientes en la descarga y el almacenamiento. Nosotros sabemos que el éxito de los puertos y del nuestro, es la eficiencia. Mientras más eficiente es la infraestructura de un puerto, más ingresos llegan.



Además, empezamos a brindar nuevos servicios, uno de ellos es que le estamos entregando en la puerta de su bodega la carga a los clientes que se localizan en Santa Marta.



¿Cuánta carga están moviendo?



El puerto de Santa Marta movilizó 7’187.772 toneladas de carga en el 2018, lo que significó un crecimiento del 1% en comparación con el 2017. Eso equivale a unas 65.439 toneladas.



Este año esperamos llegar a los 7,3 toneladas de carga y queremos seguir creciendo en exportaciones, que es nuestro fuerte.



Hoy el 60% de lo que movilizamos son exportaciones. Eso es lo contrario a lo que sucede en otros puertos, en los que la mayor parte de la carga es de importación.



De hecho, nosotros nos consideramos el puerto del agro colombiano. Desde nuestras instalaciones sale banano, plátano, aguacate, uchuvas, limón, flores, entre otros productos.



Y nuestra labor está muy encaminada a garantizar esas exportaciones. Incluso, en el mes de junio, van a llegar dos nuevas líneas navieras, e incluso va a llegar el primer buque sin grúa de contenedores. Osea que el puerto está recibiendo nuevos buques y todos vienen a recoger exportaciones, lo que pensamos que es muy positivo.



En cuanto a la exportación de contenedores, en el 2018 movimos 876.913 toneladas. Eso representó un aumentó del 8% en relación con el año anterior.



Principalmente la exportación de contenedores tiene que ver con los bananos. De este producto agrícola se movieron 32.570 contenedores.



La parte del aceite de palma también nos parece muy importante de mencionar porque es el tercer rubro de exportación, luego del carbón y del banano. Y calculamos que este año podríamos llegar a mover entre 700.000 y 800.000 toneladas de aceite de palma para el exterior.



En suma, el año pasado el puerto recibió 866 naves y los tiempos de fondeo disminuyeron un 52,2%.



Eso significó para los fletadores e importadores, un ahorro aproximado de US$4,3 millones.



Con estos buenos resultados ¿en qué están invirtiendo?



El plan de inversiones este año es bastante grande, estamos comprando maquinaria y actualizándonos en muchos sentidos. Incluso queremos dragar, y para eso estamos haciendo el proceso respectivo en la ANLA. La idea es remover 35.000 metros cubicos de materiales para garantizar 15 metros de calado.



Otros de los proyectos importantes para el 2019 será la construcción de nuevos silos y de una bodega multipropósito, porque somos conscientes de que si no invertimos, el puerto desaparece. Nosotros creemos que hay que invertir todos los años para que el puerto sea cada vez más competitivo.



La bodega, por ejemplo, estará constituida por tres módulos de almacenamiento en un área total de 3.590 metros cuadrados y tendrá una capacidad de 18.000 toneladas. La inversión es de $6.400 millones la construcción va a durar seis meses. En cuanto a los silos, hoy en día el puerto cuenta con una batería de 11 silos, que suman una capacidad de 63.000 toneladas.



La ampliación contempla construir cuatro nuevos: dos de 6.500 toneladas, uno de 2.200 toneladas y otro de 4.600 toneladas, para almacenamiento de granel vegetal.



Terminado el proyecto, tendríamos 19.800 toneladas estáticas adicionales, para completar una capacidad de 82.800 toneladas. La inversión estimada para esta operación es de US$8 millones.



