Pymes: lo que debe tener en cuenta si quiere invertir en ellas

Las pymes se han consolidado como un motor para la reactivación económica del país. Los micronegocios, negocios o empresas han aumentado trascendentalmente desde la pandemia.



Según el estudio de la agremiación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), entre enero y diciembre del 2021 se crearon 307.679 nuevas empresas en todo el territorio nacional, un aumento de 10,6 % en comparación con 2020; para un total de 5'446.329 micronegocios constituidos en la actualidad.



Fabio Hernández, coordinador de Operaciones para la Banca de Inversión Values AAA, resalta que las pymes “son el motor económico de un país porque es el número de unidades económicas más grandes que hay. Son la mayor representatividad dentro de los establecimientos comerciales”.



Esto hace que tengan un impacto fuerte en la generación de empleo y en cuanto a las compras corporativas.



Para el experto, las pymes han tenido una situación difícil ante la pandemia a comparación de las empresas medianas o grandes, ya que se encuentran en una situación especial porque su acceso al financiamiento es más complicado y el flujo de caja no es tan fuerte.



“Ante una situación de crisis, las pymes no pueden sostenerse tan fácilmente como una empresa grande porque no tienen cultura de ahorro o no tienen acceso sencillo a financiamiento. Si el mercado cae, ellos no tienen otras alternativas de mercado”, asegura.



A su vez, resalta que son más vulnerables porque dependen mucho de la demanda. No obstante, se han convertido en un actor clave para las economías. Hernández explica que todas las ideas provienen de una empresa de este tipo.



“Las pymes son la principal unidad de negocio que genera ideas y conocimiento. Todos los productos del mercado provienen de una pyme. Para que ellas puedan crecer necesitan un entorno que les facilite el crecimiento. Es decir, bajos impuestos, economía que genere demanda, poder adquisitivo y demás”, afirma.



¿POR QUÉ INVERTIR EN PYMES?



Ahora bien, este tipo de empresas son atractivas para la inversión porque siempre tienen una solución que puede generar un impacto a nivel social, empresarial o ambiental. Son ideas innovadoras, pero que necesitan experiencia en el mercado para demostrar que sí son beneficiosas, según explica Hernández.



Generalmente, los inversores cuando se encuentran con una pyme, usualmente estas tienen un alto potencial de crecimiento porque no son ideas que las grandes empresas hayan puesto en el mercado, expone el experto. Cabe aclarar que también es una inversión de riesgo al ser una idea que no ha sido probada.



Es por ello que para que estas prosperen se necesitan condiciones macroeconómicas estables y que no haya cambios en las reglas de juego. “La inversión busca mucha estabilidad para que las pymes puedan prosperar”, afirma el experto.



También se vuelve necesario un respaldo en cuanto a la financiación de estos negocios, ya que las pymes son un riesgo para el sistema bancario porque no tienen tradición financiera entonces suelen verse como una colocación de alto riesgo.



