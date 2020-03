Zurich Seguros Colombia anunció que en su plan de expansión del mercado, luego de cinco años de presencia en el país, comenzará a asegurar bienes en zonas de alto riesgo.



El nuevo presidente de la compañía, Juan Carlos Realphe, dijo que este plan busca generar confianza y promover la cultura de los seguros con el propósito de aumentar la penetración de la industria en la economía, pues en Colombia esta pesa apenas el 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

También anunció que tras un lustro atendiendo particularmente a grandes empresas e industrias, comenzará a buscar ampliar la base de clientes con más personas naturales, así como con medianas y pequeñas empresas.



La compañía aseguradora tiene su sede en Zurich (Suiza), donde fue fundada en 1872. Tiene 55.000 empleados, varios productos y servicios de seguros patrimoniales y de vida en 215 países y territorios.



En América Latina, Zurich es la segunda compañía internacional por volumen de ingresos.



¿Cuál es el balance de Zurich Seguros en Colombia?



Llegamos hace cinco años como a ningún país de la región, pues nuestra operación comenzó desde cero sin comprar ninguna compañía local.



El año pasado logramos unos ingresos por concepto de primas de más de 200.000 millones de pesos y nos hemos consolidado en el sector corporativo, es decir, con grandes empresas e industrias, con soluciones de seguros en daños a instalaciones, líneas financieras, cobertura financiera de directivos, seguros de transporte, entre otros.



¿Hacia qué negocios se orientarán?



Vamos a seguir fortaleciéndonos en los que estamos y buscaremos ir hacia las personas naturales y las pequeñas y medianas empresas. Tenemos 3.000 clientes, una cifra que no es muy grande por el tipo de negocios que atendemos, pero dirigiéndonos a líneas personas y otras empresas va a aumentar significativamente el número.



Crecimos en ingresos por concepto de primas por encima del 40 por ciento y estuvimos dentro de nuestros márgenes. Además, cumplimos nuestros presupuestos técnicos. Hay que recordar que en 2018 compramos la compañía australiana QBE, que tenía presencia en Colombia y la mezcla de las dos impulsará el resultado. Este año esperamos que el resultado sea positivo entre 500.000 y un millón de dólares.



¿Caben más aseguradoras en Colombia?



Cada mercado, de manera independiente, tiene una estructura y volumen que hace que lo relevante no sea el número de compañías sino la dinámica de la industria.



Algunos países más pequeños que Colombia tienen más aseguradoras. En el país el mercado tiene una dinámica interesante, con un crecimiento en los últimos 10 años del 9 por ciento, tres veces más de lo que crece la economía. Para este año esperamos que la industria aseguradora crezca 9% y eso ofrece oportunidades de expansión.



Pero el peso del sector asegurador en la economía es bajo...



Cuando miramos a Colombia en el contexto mundial dentro de la participación en el PIB es uno de los de menor penetración con 2,9%. En Chile la participación de los seguros es del 4,9%. En Estados Unidos es del 8% y en el Reino Unido es hasta del 9%. Por eso hay una oportunidad enorme de mayor crecimiento. Otro tema es la brecha de seguros que es muy grande. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, entre el 70 y 80 por ciento de bienes no están asegurados, como por ejemplo los cultivos. Hay un reto en la penetración de seguros, pues será beneficioso para las personas que tengan esas coberturas cuando hay una catástrofe natural, pues tendrán una compensación de la industria de seguros y el Estado no tendrá que incurrir en gastos presupuestales para responder o subsidiar a los afectados.



¿Ustedes van a hacer coberturas a zonas de alto riesgo donde hay desastres naturales con alguna frecuencia?



Sí. Es que no es solo hacer cobertura de seguros en zonas donde no hay alto riesgo, sino ir también a las zonas de alto riesgo. Y al final, cuando hablamos de seguros ese balance debe hacerse en una zona y otra. Es como se construye confianza y se entiende que el sector asegurador construye a un mejor país. Vamos a hacer presencia en muchas más partes y a ofrecer seguros donde no hemos estado y en regiones con diferentes exposiciones que otras. No queremos trabajar exclusivamente en un solo sector sino en todo el país.



¿Cómo puede afectar el coronavirus al sector?



Desde Zurich hemos implementado medidas para proteger a los empleados, familias y el negocio. Ya llegó a Colombia, pero es incierto su desarrollo. Zurich tiene una línea de asistencia en viajes que atiende nuestra compañía Universal Assistance. Cualquier persona que la adquiera y se contagie tiene cobertura total. Hay pólizas con cobertura de hasta un millón de dólares para la atención del asegurado.



¿Cómo se expresa la falta de cultura de los seguros en el país?



En Colombia cuando hay un temblor, un terremoto o una inundación se incrementan las solicitudes de seguro. Eso no debería surgir como reacción, sino como algo cultural, de que tener una protección es algo normal. Esa cultura de seguros se crea generando confianza. Muchos creen que el seguro es un gasto y no una inversión, consideran que es un lujo. Piensan que hay que tener cuidado con la letra menuda, pero esa letra menuda es el contrato y no es la letra menuda la que no deja que funcionen las cosas. Hay que redefinir la experiencia del cliente con los seguros para que la gente acceda fácil. Que el cliente sepa claramente qué está comprando.