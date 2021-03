Reactivan la producción de 15 películas de cine nacionales

La película colombiana Lavaperros, lanzada recientemente en Netflix, es una de las producciones nacionales que se ha visto beneficiada con la Ley de Fomento Cinematográfico (1556) del Ministerio de Cultura, al recibir una inversión por $2.500 millones.



Según Claudia Triana, la directora de Proimágenes, el filme se lanzaría primero en cine y un año después estaría en streaming, pero por la pandemia el resultado fue el contrario.

De los tres fondos manejados por la entidad, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), que beneficia a proyectos colombianos, es quizá el más afectado por la coyuntura, pues aquí los recursos se obtienen de la contribución parafiscal de los exhibidores y distribuidores.



No obstante, los 15 proyectos que en 2020 fueron beneficiados con $11.300 millones, y cuyos nombres no se puede mencionar por confidencialidad de los contratos, ya se encuentran reactivados, y han retomado sus actividades.



Para este 2021 Proimágenes tuvo que aplazar la convocatoria de marzo, aunque espera que sean $8.000 millones los recursos que beneficien al sector. Vale destacar, además, que en 2019, antes de la llegada de la pandemia, se irrigaron recursos por $26.000 millones a estos proyectos de colombianos.



“Con la crisis de producción en Hollywood y la amenaza de streaming es cuando más necesitamos producción nacional y es cuando menos tenemos porque solo hay enfoque en el cine de autor, que no es comercial”, aseguró Pablo Umaña, presidente de Cinemark.



“En 2020 el porcentaje de espectadores que fueron a películas nacionales en Colombia fue el 4%, siendo de los más pobres de Latinoamérica”, agregó.



Según Cadbox y Rentrak, si se compara el histórico de las películas nacionales más taquilleras por país, los porcentajes de Perú (28%) y Argentina (24,9%), que en 2020 tuvieron sus cifras más altas, son muy superiores al año de la película local más vendida en Colombia que solo llegó al 4,1% en el 2007.



inversión extranjera



Sumado al FDC, Proimágenes se encarga del manejo del Fondo Fílmico Colombiano (FFC) y de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA).



“El FFC son recursos del Presupuesto General de la Nación, que llegan a través del Ministerio de Comercio. Aquí devolvemos en efectivo hasta un 40% de lo que se haya invertido en Colombia, pero se debe gastar en talento colombiano”, expresó Triana.

En 2020 el monto asignado para este Fondo fue de $5.000 millones, correspondientes a 4 proyectos y se estima que las iniciativas tendrán una inversión en Colombia $51.446 millones.



Este año, ya hay un nuevo proyecto aprobado, que dejaría $2.880 millones al país. Y a nivel general, el total de dinero asignado para las postulaciones quedó en $5.150 millones.



Por último, los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo que nació con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y que amplía hasta 2032 los beneficios del Fondo Fílmico, son una opción para promover la inversión extranjera.



A diferencia del FFC estos están dirigidos a productoras internacionales exclusivamente, y no se enfocan en proyectos de cine, sino en toda la parte audiovisual, de videojuegos y publicidad.



“Aquí el estímulo ya no es en efectivo, sino una devolución del 35% sobre los impuestos de renta y también debe primar el apoyo a los locales”, comentó la directora de Proimágenes.



El CINA se reglamentó oficialmente en mayo del año pasado durante la pandemia, empezó a operar en agosto y a recibir postulaciones desde septiembre.



El balance, de acuerdo con la entidad, es que fueron 13 proyectos aprobados en 2020 y 5 en 2021. Los cuales tienen inversiones proyectadas de $235.779 millones y $219.911 millones.



Empleos beneficiados con la inversión extranjera



Tanto el Fondo Fílmico Colombiano (FFC) como los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) obtienen la aprobación de las entidades correspondientes basándose, en gran parte, de los apoyos que brinden al empleo local.



En este sentido, las cifras de Proimágenes muestran que los 4 proyectos del FFC de 2020 generarían 739 trabajos directos y 7.736 indirectos. Mientras que en el 2021 el respaldo del proyecto que ya hay aprobado tendría 33 empleos directos y 963 indirectos en Colombia.



Por su parte, los 13 proyectos del CINA de 2020 beneficiarán a 1.709 personas de forma directa y a 108.551 a nivel indirecto.



Y al hablar de el año en curso, los 5 proyectos, ya revisados y aprobados, emplearían a 634 personas directas y 79.007 indirectas.