‘Reciclaremos más de 350.000 toneladas de chatarra en 2021’

La economía circular es una de las grandes apuestas de Gerdau Diaco para fortalecer su operación en el 2021. Y esta tarea la están llevando a cabo en las dos plantas siderúrgicas, en las tres plantas laminadoras, en las ocho fábricas de corte, y los seis centros de reciclaje de chatarra.

En diálogo con Portafolio, Jefferson Marko, presidente ejecutivo de la citada joint venture, señaló que solo para el presente año tienen una inversión proyectada de US$2,7 millones en un sistema de tratamiento de aguas lluvias en su siderúrgica principal de producción en Tuta (Boyacá).



Marko recalcó que la chatarra es su principal materia prima ya que son el mayor reciclador en el territorio nacional. “En Colombia, es nuestra principal fuente para obtener este insumo generada por obsolescencia, la cual es capturada por recicladores de oficio”, señaló.



¿Cuáles son las proyecciones en el 2021?



Si bien nos enfrentamos a un escenario retador, vemos una economía resiliente, que quiere recuperar los niveles de producción pre-pandemia, por esto, continuaremos enfocándonos en la generación de valor a nuestros clientes y el cuidado a nuestros colaboradores y colaboradoras, y continuaremos transformando nuestros procesos para ser cada vez más eficientes, sostenibles con seguridad y salud en nuestras operaciones.



¿Cuáles son las inversiones para el 2021?



Este año invertiremos US$2,7 millones en un sistema de tratamiento de aguas lluvias en nuestra planta principal de producción en Tuta (Boyacá), el cual incorporará el 100% de las mismas al proceso industrial, buscando con ello disminuir la presión en consumo ejercida sobre el río Chicamocha.



¿Cuáles son las inversiones han realizado en los últimos años?



Producimos acero con sentido social y ambiental y realizamos inversiones pensando en el futuro. En los últimos cuatro años hemos realizado inversiones por más de US$9,1 millones en la optimización de nuestros procesos industriales, enfocándonos continuamente en el mejoramiento de nuestra gestión ambiental.



¿Qué volumen de chatarra proyectan reciclar este año?



Para 2021 nuestro objetivo es superar los niveles pre pandemia, apuntando alrededor de las 350.000 toneladas, una apuesta para que nuestra producción de acero pueda atender el buen momento que atraviesan los sectores de construcción e infraestructura, pilares para la reactivación del país.



¿Por qué es relevante la economía circular en Colombia?



La economía circular y la protección del medio ambiente son la base de nuestro proceso productivo y nuestro propósito, pues anualmente reciclamos más de 350.000 toneladas de chatarra ferrosa la cual transformamos en productos de acero con los más altos estándares de calidad, que serán la base de obras de construcción e infraestructura a lo largo y ancho del país.



¿De dónde proviene la chatarra?



La chatarra es nuestra principal materia prima. En Colombia, la principal fuente para obtener este insumo es la chatarra generada por obsolescencia, la cual es capturada por recicladores de oficio. Otra fuente de generación de chatarra proviene de la

desintegración del parque automotor, y otra es generada por la industria. Por esta razón,

garantizar la generación y disponibilidad de chatarra en el país es muy importante para generar competitividad en toda nuestra cadena de valor y abastecimiento al mercado.



¿Cuál es el valor agregado de la compañía con respecto al sector?



Somos la única siderúrgica del país con un Laboratorio de Ensayos en el sector siderúrgico, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), lo que nos permite cumplir con estrictos estándares de calidad, evaluando nuestros propios productos mediante ensayos químicos y mecánicos, garantizando el cumplimiento de los requisitos de las normas nacionales e internacionales. Ampliar nuestra oferta de ensayos a clientes externos, aumentando así la oferta de laboratorios acreditados disponibles en el país.



¿Cuáles son las tareas en la gestión de residuos?



Tenemos un alto compromiso con el medio ambiente y hacemos de la economía circular un eje fundamental a lo largo de toda nuestra operación. Es el caso de nuestro proceso de desintegración vehicular, donde retiramos los residuos no ferrosos de los buses y automóviles, los inhabilitamos, clasificamos y separamos, para entregar a otras empresas que les dan nuevos usos en sus procesos productivos, evitando así que lleguen a rellenos sanitarios y garantizando que no sean comercializados como repuestos o autopartes para otros vehículos.



Además, al retirar cuidadosamente estas partes no ferrosas, minimizamos la cantidad de impurezas adheridas a la chatarra, y así podemos entregar material de mayor calidad a nuestra acería, con lo cual mitigamos impactos atmosféricos en nuestro proceso de producción de acero.



¿Cuál es el aporte de la compañía en la cadena de valor?



Actualmente tenemos un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el que, desde el 2019, buscamos la formalización y el fortalecimiento de 16 asociaciones de recicladores de oficio en Bogotá y Medellín. Esta sinergia público-privada nos ha permitido mejorar la calidad de la chatarra ferrosa recuperada, la cual es un insumo esencial para la producción de acero.



Hasta el momento, más de 2.500 recicladores se han beneficiado a través de capacitaciones técnicas y la incorporación de buenas prácticas, lo cual les ha permitido mejorar sus procesos en la cadena de gestión de residuos y, al mismo tiempo, vender material más limpio a precios más competitivos.