Consejo Gremial pide asiento en la mesa para debatir reforma laboral

Germán Arce es el presidente de Asofiduciarias y fue elegido para presidir el Consejo Gremial, desde donde tiene la responsabilidad de representar los intereses de los empresarios frente a las agendas del Gobierno y del Congreso, y tratar de llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad.



(Lea: Aumento real del mínimo del 2023 es el segundo más alto desde 1985).

¿Cuál es reto al frente del Consejo Gremial?



El Consejo Gremial tiene 32 gremios en todos los sectores de la economía. Generan el 86% del PIB, casi el 90% del empleo formal con las compañías que lo conforman y es diferente al de hace 30 años, pues tiene más diversidad que hace que la discusión sea más rica, pues todos somos diferentes y eso fue lo que acompañó el proceso de elección. Fue público y deliberativo y nosotros hicimos el trabajo de hablar con todos y mirar una agenda que nos va a impactar transversalmente y a la ciudadanía.



¿De pronto fue tan público por el antecedente inmediato de la reforma tributaria?



Es posible, pero si se le quita la cosa mediática, la discusión fue muy similar a la de años anteriores y eso al final da un resultado, pues tuvimos una amplia mayoría que apoyó la fórmula de Nidia Hernández Jiménez, presidente ejecutiva de Colfecar y la mía. Ella, antes que ser dirigente gremial es empresaria con una gran capilaridad a nivel regional y por mi parte, participé en dos planes de desarrollo, en la reforma de las regalías, en la construcción de la Regla Fiscal, lo que da un know how de la manera como operan estas discusiones. Creo que ahí hay una experiencia de cómo debería uno sentarse y aproximarse a las discusiones que se avecinan.



¿Cuáles son?



Tenemos un paquete de reformas, particularmente las que están relacionadas con la seguridad social, que nos va a tocar a todos como ciudadanos y como sectores. Con la laboral, el presidente Gustavo Petro decidió que debía tener un proceso de discusión más amplio, que se ha venido dando en medio de la negociación del salario mínimo, que fue una buena señal que se haya dado por consenso, pese a que el número es alto y va a tener un desafío de costos, pues los ingresos de las empresas no están creciendo a esa tasa.



(Además: La propuesta de Petro para recuperar el poder adquisitivo).

Germán Arce, nuevo presidente del Consejo Gremial.

La señal política es un logro importante en el fondo y la forma. Lo que pasó en el debate interno fue cómo queremos pararnos frente a la discusión en una agenda de reformas que tienen mucho fondo, pero necesitamos ser capaces de que el sector empresarial tenga un asiento en esa mesa para deliberar.



Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo; tenemos que construir las maneras de establecer acuerdos y sobre todo que le resuelvan los problemas a la gente. Tenemos unos problemas que han envejecido mal y que si queremos, y el Gobierno tiene la voluntad y la capacidad política de sacar estas reformas, tenemos que tratar de generar las mejores soluciones posibles para la ciudadanía y en eso todos tenemos una responsabilidad que va más allá de lo que cada uno hace en su sector.



Es ser constructivos y propositivos, deliberantes y que nos permita ordenadamente abordar las discusiones que se vienen y poner propuestas sobre la mesa. Y a los problemas que requieren solución a ver a quién se le ocurren las mejores ideas.



En la reforma tributaria Bruce Mac Master siempre quiso que fuera un poco menos cargada contra las empresas, contra el sector minero, pero finalmente el Gobierno impuso sus tesis. ¿Eso puede repetirse?



Me parece que en esto todos tenemos estrategias y métodos distintos. Nosotros en el sistema financiero tuvimos una discusión con el ministro Ocampo, sobre la arquitectura tributaria, que en su mayoría se resolvieron.



Yo creo que el foco de la conversación tiene que estar es en cuáles son las soluciones más responsables que reconocen los avances que hemos tenido como país y como sectores en la prestación de muchos de los servicios, pero que nos permite dar un paso hacia adelante en resolver problemas estructurales. En eso yo creo que todos tenemos el deber de ser propositivos y de concentrarnos en las soluciones de los problemas.



(Vea: Los cargos y trabajos mejor pagados en Colombia para 2022 y 2023).



¿Se suavizará la relación con el Gobierno, que se había visto deteriorada en las últimas semanas?



Creo que hay una percepción de un enfrentamiento. Claro que no es una percepción gratuita, pero el sector privado tiene voluntad de construir y contribuir y pasado el capítulo de la tributaria hay que concentrarnos en lo que está al frente. Hay una pérdida de poder adquisitivo, una coyuntura compleja desde el punto de vista económico y no podemos darnos el lujo de montarnos en una espiral inflacionaria.



¿Las reformas centrales serán la laboral, pensional y de salud?



El director de Planeación Nacional nos dijo que quieren hacer un paquete de reformas con las tres. Me parece que hay que evaluarlo, pues es como un monstruo de tres cabezas en un solo paquete.



Como la laboral y la pensional sí son interconectadas, de pronto se puede dar la discusión técnica que reconozca sus dimensiones.



Tal vez con la de salud se puede dar una discusión aparte, pero lo que no se puede hacer es desconocer los grandes avances y desafíos que hay. Pero en esa discusión no se puede dejar que los ciudadanos reciban un mal servicio o no lo reciban. Hay que tener tacto. Otra discusión es el Plan de Desarrollo, que deberá incluir temas claves como la transición energética.



¿La desaceleración afectaría las discusiones?



No podemos abstraernos de la realidad y el 2023 será desafiante a nivel global. Hay cosas que nos impactarán en medio de la discusión local.

PORTAFOLIO