Reforma pensional afectaría a aseguradoras de pensiones

Es probable que el proyecto de reforma pensional presione a las aseguradoras centradas en ofrecer rentas vitalicias y seguros de pensiones, según Fitch Ratings.

Pero la reforma no debería tener implicaciones de calificación generalizadas, pues las aseguradoras calificadas por Fitch suscriben pocas cantidades de rentas vitalicias y seguros de pensiones de invalidez y sobrevivencia, indica el informe.



(Petro critica al Carf y lo señaló de ser 'un alfil del gobierno Duque').



Ninguna empresa calificada por Fitch tiene una concentración de primas en estas dos líneas de negocio superior al 31% y la firma dice que la menor suscripción tanto de rentas vitalicias como de seguros de pensiones reducirá las primas y presionará las ganancias de las aseguradoras con exposición, ya que estas dos líneas de negocio comprenden casi el 12% de las primas del sector.



En el momento en que se produce un siniestro de invalidez o supervivencia, se convierte en una renta vitalicia, ya sea para el inválido o los supervivientes.



Las rentas vitalicias, incluidas las pensiones de vejez, invalidez o supervivencia, representaban por término medio en los últimos cinco años el 6% de las primas del sector de seguros y el 50% de las reservas del sector al cierre de 2022.



(Minhacienda defiende la reforma pensional y su umbral de cotización).



Fitch dice que a medio y largo plazo la reorientación del capital hacia líneas de negocio menos intensivas en capital mejoraría la rentabilidad, por los elevados niveles de siniestralidad y a los riesgos de longevidad, reinversión y duración de estas obligaciones.



Las condiciones de suscripción se han vuelto más complejas, y las primas son insuficientes para compensar los riesgos inherentes a esta línea de negocio.



En el proyecto pensional la mayoría de las rentas vitalicias serán emitidas por Colpensiones. Hoy, solo los fondos privados compran seguros de invalidez.



(Gobierno entrega subsidio para empresas que contraten más personas).



Si se aprueba la reforma, las rentas vitalicias de invalidez las gestionará el fondo público, que sería el único comprador de seguros de invalidez y supervivencia.



Todas las cotizaciones al seguro de rentas vitalicias inferiores a 3 veces el salario mínimo también serían gestionadas por Colpensiones, lo que implicaría una disminución de los activos futuros administrados por el sector asegurador.



El proyecto reorientaría las cotizaciones de pensiones de los gestores privados hacia el sistema público. Los fondos privados administran un ahorro pensional obligatorio de $350 billones, cerca del 30% del PIB.



(Fondos de pensiones, ¿los mayores financiadores del Gobierno?).



La rentabilidad, diversificación, liquidez y duración de las carteras de seguros se verán afectadas negativamente si el mercado de deuda pública y corporativa disminuye sustancialmente.



Si el Gobierno no licita, se produciría un deterioro de la rentabilidad a corto plazo y una mejora a largo plazo, pues las empresas dejarían de tener una línea de negocio que históricamente no ha sido rentable, dice, entre algunos de los aparte, el informe de la firma calificadora Fitch.



PORTAFOLIO