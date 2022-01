Renault: el país necesita incentivar la producción local 

El presidente saliente de Renault en Colombia, Matthieu Tenenbaum, señaló que el país “tiene que seguir trabajando fuerte, para acceder a una política que desarrolle la industria y eso viene con la necesidad de incentivar la inversión de la industria en el país”.

En diálogo con Portafolio señaló que “en el pasado hubo muchos temas de apertura con los TLC, pero infortunadamente no fueron acompañados con medidas que incentivaran la inversión local con instrumentos que apoyen la producción local y fomenten la exportación”.



Es importante hacer la diferencia entre invertir en el país y no solamente en importar productos, recalcó.



El directivo, que ahora dirigirá los destinos de la marca en Rusia, agregó que la receta para tener una industria de movilidad debe tener dos variables básicas: uno, es otorgar apoyos e incentivos específicos a quien produce en el país, que pueden ser vía impuestos, por ejemplo. Y el segundo es apoyar la exportación con un Cert. Pero que sea un apoyo grande para mejorar la competitividad de las exportaciones y para compensar una de las deficiencias del país en logística.



Respecto al futuro de la electromovilidad, Tenenbaum, señaló que el país puede tardar entre 3 y 5 años en ensamblar vehículos híbridos o eléctricos, pero que todo dependerá del apoyo del Gobierno vía política pública.



Precisó que en marcas como Renault la competencia no es solo con el resto de insignias, sino que tanto para el mercado local como para exportar, deben mostrar alta eficiencia y precios de mercado o simplemente los desplazan y puede ser otro país que también haga Renault.



En ese sentido destacó la labor de la planta en Colombia que es considerada la más competitiva del mundo entre las 19 fábricas de la marca.



Dijo que la reciente inversión por más de $300.000 millones para la nueva Duster les entregó un incentivo más para producir en el país.



Y es que Renault vendió el año anterior 47.600 unidades en un mercado total de 250.000. Hoy son la marca que más unidades coloca y completa varios años en el primer lugar de preferencia de los clientes.



PORTAFOLIO