Santafé replantea oferta de diversión, tras fin de Divercity

La crisis que ha generado la pandemia y las medidas para frenarla ha golpeado a los centros comerciales. Un caso que ejemplifica la situación es el del centro comercial Santafé, en Bogotá, que ha tenido que enfrentar la salida de Divercity, el emblemático parque infantil.



(Lea: Por pandemia, cierran 40 de los 220 parques de diversión)



El gerente general, Andrés Hernández, revela los cambios estratégicos que adoptará para reposicionar la oferta de entretenimiento. Entre ellos, está la incursión de Playland con un nuevo concepto de parque que se construirá en dos etapas, explicó.

También sostiene que la coyuntura ha sido una oportunidad para que lleguen nuevas marcas.

¿Cómo está el centro comercial luego del cierre de Divercity?



Santafé es un centro comercial que tiene 250.000 metros cuadrados y este año cumple 15 años de haberse inaugurado en las tres etapas que se construyeron. Es en Colombia el centro comercial con más número de locales que tiene el país con 597 y tenemos 380 marcas.



Sin duda alguna lamentamos algunas marcas tuvieron que cesar operación como ha pasado en los diferentes centros comerciales del país.



La salida de Divercity, sin duda, nos dolió pero no significa que con eso nos quedamos quietos, al contrario, fortalecimos la puesta en escena.



Sin embargo, nosotros tenemos una mezcla importante y trabajamos para fortalecerla. Diseñamos un plan estratégico al 2025. Uno de esos pilares es el entretenimiento.



¿En qué consiste?



Santafé tendrá al menos 7.000 metros cuadrados adicionales disponibles para consolidar su propuesta de ‘Retailtainment’. Es decir, se duplica la oferta de entretenimiento en metros cuadrados. Son inversiones por $14.000 millones



Playland llegará con un nuevo y novedoso concepto de juegos ‘in door’ y ‘out door’. El primero estará listo en octubre y la otra etapa en el 2021. De esta manera, no solo hay diversión hasta los 13 años sino para todas las edades.



Pensando en la tendencia de bienestar, el Centro Comercial selló una alianza con la cadena de gimnasios Action Fitness, que ya abrió sus puertas.



Además, el cuenta con SuperKarts, la nueva pista con más de 280 metros lineales en el circuito y Karts totalmente eléctricos, tanto para adultos como para niños.



¿Esas novedades estarán en el espacio que dejó Divercity o es un reacomodo?



Es una reubicación dentro del centro comercial, pero una parte de lo que tenía Divercity se dedicará a este parque de Playland. Otra parte está para unas marcas que estaban haciendo fila para entrar pero no encontraban el área.



¿Y en servicios?



Estamos haciendo inversiones adicionales, con nuestros aliados, por más de $7.000 millones, para el ingreso de otras dos marcas robustas, una AI RAD especializada en imágenes diagnósticas, con tecnología de punta y en un ambiente agradable.



Adicionalmente, llegó al centro comercial Vozchler, un centro de experiencia automotriz que hace el diagnóstico al carro con un escaner. Esto complementa los $16.000 millones que invertimos en renovación tecnológica que incluye monitoreo con modernas cámaras.



¿Cómo han enfrentado los comerciantes las medidas de cierres por la pandemia?



Los cierres perjudican pero las marcas han logrado vender por las vías digitales y han tratado de manejar la situación. La pandemia se va a acabar y eso es a lo que debemos apostar.



¿Cuál es el porcentaje de locales vacíos?



La media del mercado, según Acecolombia, está en 17% a 18%. Nosotros estamos en una vacancia del 10%, por debajo de la media de locales, pese a ser el centro comercial con más locales que tiene el país. Con todo y pandemia, 29 marcas entran en el último año a Santafé, así que ese porcentaje tiende a disminuir, el mercado evoluciona y trabajamos para que el tráfico aumente y vengan nuevos jugadores.



¿Cómo mide el impacto en ventas?



Los cierres afectan el tráfico y las ventas, pero hay un fenómeno y es que a pesar de que el tráfico con los cierres se vea castigado, la conversión en ventas está por encima de esa caída, lo que significa que los visitantes vienen a comprar.



Las ventas están mejores porque la gente que está entrando convierte más. He tenido marcas que cumplen los presupuestos.



¿Cuáles son los datos de tráfico?



En el 2019 registramos 17 millones de visitantes, el año pasado 11 millones y la meta es llegar a 20 millones al cierre del 2021. Esperamos que las autoridades velen por la salud sin restricciones al comercio.



¿Confía que las cosas mejoren después de abril?



Confiamos en que la gente en Colombia se porte mejor y los ciudadanos entiendan la importancia de autorregularse. Este año va a ser mucho mejor que el año pasado y esperamos que a finales del 2021 logremos cifras del 2019.





Alivios puntuales se mantienen



¿Han tenido que mantener los alivios para los comerciantes en arriendos y cuotas de administración?

​

Tanto los inversionistas como los centros comerciales hemos tenido que hacer esfuerzos de eficiencia en el gasto para poder mantener la operación y los comercios abiertos. Tengo entendido que la gran mayoría de inversionistas y dueños de locales les han concedido alivios, que a pesar de que son en menor proporción este año, en muchos casos se mantienen. Los porcentajes son variados.



Nosotros, como centro comercial, y en la medida en que podemos, hemos trasladado en algunos meses esas ayudas a los comerciantes.