Sector cacaotero mueve $360.000 millones al año

La Federación Nacional de Cacaoteros, encabezada por Eduard Baquero, resaltó que este subsector ha venido creciendo en la última década con tasas anuales de entre 6% y 7%, y especificó que actualmente el país produce entre 55.000 y 60.000 toneladas al año.



En esta línea, explicó que diez años atrás se producían 33.000 toneladas de cacao en grano, se importaban 12.000 toneladas y se exportaban menos de 1.000.



Sin embargo, dijo que “hoy en día el país se ha situado entre 55.000 y 60.000 toneladas de cacao en grano producidas, ya no importa 12.000 toneladas, sino menos de 500 al año, y exporta en cacao en grano y en productos semielaborados y elaborados, 7.000 y 13.000 toneladas, respectivamente, según datos de 2018”.



Con un precio a $6 millones por tonelada, el directivo comentó que esta industria mueve en promedio $360.000 millones al año.



Los departamentos en los que más se está produciendo este grano son Santander, seguido de Antioquia, Huila y Tolima.



“Podemos decir que producimos cacao en 30 departamentos en Colombia y en más de 422 municipios. Estamos en las zonas que tienen altitudes inferiores a 1.200 metros sobre el nivel del mar”, agregó Baquero.



Respecto a los principales destinos a los cuales el país está despachando cacao en grano, el presidente gremial comentó que México, Malasia e Indonesia juegan un papel fundamental en esta tarea, adonde llegan actualmente en promedio a 10 naciones.



COMERCIO EXTERIOR

​

De acuerdo con datos de Maro.com.co, una plataforma de Colombia Productiva, la cual procesa información del Dane, el valor de las exportaciones del año pasado de los cacaos crudos en grano, enteros o partidos totalizó US$15,69 millones. Ahora bien, entre enero y agosto de este año el dato registrado es de US$15,16 millones.



“Cuando uno mira las industrias chocolateras nuestras que transforman, la información que ellos nos dan es que ellos exportan a más de 60 países (...), algunos inclusive han incursionado en los mercados africanos. Europa también está empezando a comprarnos más los productos ya convertidos en chocolates”, resaltó.



Baquero comentó que Estados Unidos y Canadá son mercados potenciales a los que podrían llegar con estos productos. En este punto dijo que no se han abarcado muchos mercados, debido a que “el país todavía no genera producciones muy grandes comparada con otras naciones del mundo”.



Sobre la producción mundial aseguró que al año se realizan 4,7 millones de toneladas de cacao, de las cuales, el África produce aproximadamente 75% del total en mención.



Aunque la producción de Colombia es baja comparada con dicho continente, el presidente gremial dijo que un plus que tiene la nación es que es consumidor de este grano y sus subproductos, cosa que no le pasa a otras zonas.



Sin embargo, afirmó que se debe trabajar más en las exportaciones y seguir ratificando la calidad de las mismas. “Tenemos que autoabastecer la industria nacional, pero generar excedentes que nos permita despachar al exterior, tanto cacao en grano como productos con valor agregado”.



Baquero, además, dijo que la meta en términos de exportaciones es finalizar este año por encima de las 8.000 toneladas de grano. “Pensando en las 13.000 toneladas exportadas en subproductos, la expectativa es mantenerlas o incluso incrementarlas”, anotó.



Aunque la tasa de cambio ha jugado un papel importante para los exportadores, Baquero aclaró que en la compra de fertilizantes el sector ha sentido un impacto, dado que gran parte de estos son importados.



“En este momento el precio internacional del cacao supera los US$2.400 la tonelada. El año pasado por esta época el precio estaba por los US$2.200 (...) es un commodity que no ha sido tan volátil como el café”, comentó.



Y agregó que el sector emplea a más de 100.000 personas en el país y tiene un gran desafío a corto y mediano plazo: renovar las plantaciones de cacao. Aseguró que actualmente hay 170.000 hectáreas, de las cuales, más de 70.000 deben tener renovaciones.



De otro lado, dijo que se debe trabajar en la productividad y que los productores que son más de 50.000 y el sector, deben trabajar para que el país exporte más de 10.000 toneladas de grano al año.



Por último, resaltó que del 15 al 17 de noviembre, realizarán Chocoshow, en Corferias, evento con el que buscan visibilizar al sector.



