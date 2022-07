‘Sector de autopartes alista inversión de US$200 millones’: la Andi

Además de las inversiones realizadas por las grandes ensambladoras del país, el sector autopartista firmó recientemente un compromiso para realizar inversiones por US$200 millones.

(Lea: ‘Alza de tasas del Emisor ya llegó al mercado de carros’: GM Financial).



Así lo explicó la directora de la Cámara Automotriz de la Andi, Juliana Rico, al señalar que el colombiano es un mercado maduro en donde sus planes de inversión no son de un día para otro y su generación de empleo es de largo aliento.



Las empresas locales no solo están abasteciendo el mercado local sino que buscan permanentemente nuevos países para llevar los repuestos y los carros colombianos.

Rico, además señaló que el país es considerado interesante para hacer inversiones en el sector, pero requiere algunos incentivos, como el regreso del Cert, que se reduzcan los trámites desde que el vehículo se hace o llega hasta el momento en el que el cliente lo compra.



Además, el país requiere facilitar el régimen aduanero y hacer una significativa reducción de trámites.



La directiva también afirma que se debe examinar la tasa de tributación que pesa sobre los vehículos porque es un lastre muy largo, considera que se podrían simplificar algunos de esos tributos.



Juliana Rico, indicó que el renglón de las autopartes tiene un enorme potencial en Colombia y destacó como el país ha sido por muchos años productor y exportador de baterías y de otros elementos propios de las máquinas, por lo cual es un renglón que tiene perfil para ser exportador, como quiera que cuando sale un carro ensamblado en Colombia, cuando se requieran repuestos una parte de ellos fueron producidos en el país por diferentes empresas que tienen la opción de atender autopartes para otros mercados.



Respecto a la normatividad, la Andi considera que se debe reducir la incertidumbre jurídica, puesto que en vehículos hay leyes que aún no se han terminado de reglamentar y se requiere que además las normas sean ordenadas, y en línea con el objetivo de descarbonizar la economía.



El gremio subraya que con la actual normatividad, el país no va a cumplir, en vehículos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Juliana Rico afirmó: “En el país el vehículo tiene que dejar de ser visto como una fuente de impuestos y empezar a verlo como una necesidad de movilidad”, y así empezará a ser más productiva esa industria.



La Andi indica que el sector automotriz en el país genera 500.000 empleos, gracias a los múltiples encadenamientos que genera, como vehículos, vitrinas, concesionarios, talleres, centros de servicio y repuestos, entre otros.



(Además: Capacitación, lo principal para fortalecer electromovilidad del país).



La dirigente gremial sostiene que la actual coyuntura es una ventana importante porque con la entrada de energías limpias también se requiere apoyar, transformar y desarrollar las industrias del sector para que puedan abastecer el país y buscar otros mercados con productos limpios.



PORTAFOLIO