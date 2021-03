Sector de espectáculos retoma y confía en no volver a parar

Los sitios de cultura y entretenimiento han empezado a retomar sus actividades con pocos asistentes y bajos ingresos, pero con la expectativa de que sea el inicio de un aumento gradual de espectadores, en la medida en que avance la vacunación y las autoridades flexibilicen las restricciones.



(Lea: Cine Colombia anunció fecha para la reapertura de sus salas de cine)



El primer paso lo dio Medellín a comienzos de marzo al permitir que salas y teatros organicen funciones presenciales, lo cual beneficia a más de 1.000 personas que trabajan en 40 escenarios de la ciudad.

En Bogotá “por ahora la industria se empieza a reactivar lentamente, como en el caso de los escenarios distritales. El Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Santafé y espacios como la Cinemateca ya están recibiendo público con distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad”, explica Hernando Sánchez Gil, gerente general de Tuboleta, quien también es directivo del Movistar Arena.



Ese escenario, que antes de la pandemia era sede de eventos multitudinarios, se prepara el musical Chavela “Por siempre” Vargas, el cual tendrá una temporada que inicia el 25 de marzo e irá hasta el 4 de abril. Este evento estaba programado para enero pero por el segundo pico de la pandemia, tuvo que postergar su estreno.



Explica que no haber realizado el evento ha tenido “un costo reputacional, desafortunadamente generado por las medidas sanitarias emitidas por la Alcaldía de Bogotá y unos costos inherentes a los ensayos y comercialización. Sin embargo, hemos mantenido los precios que son supremamente cómodos y los cuales se han proyectado así para incentivar al público para que asista a un espectáculo de altísima calidad”.



Confiado en que la vacunación consolide la reactivación para el segundo semestre, el empresario dice que “estamos preparando obras y conciertos de alto impacto para la industria del entretenimiento. Tan pronto la autoridades sanitarias den la autorización estaremos listos para levantar el telón como lo hemos hecho en la normalidad”.



El Teatro Cafam también dinamiza su agenda de espectáculos. Fernando Barrero, director de Cultura, relaciones públicas y medios de esa caja de compensación, sostiene que pasado el segundo pico de la pandemia espera una reanudación progresiva.



“Estamos tan confiados, que ya tenemos programación hasta junio y proyectos -incluso internacionales para el segundo semestre-, como Los Visconti, Los Panchos y Zarzuela, con artistas españoles”, anuncia.



Reconoce que la respuesta del público ha sido favorable. Este fin de semana estrenó “Made in Colombia” y a mediados de la semana pasada tenía más sillas vendidas que pines para presentaciones en línea. Este teatro tiene 963 sillas y tan solo podemos ofrecer 175.



Cabe anotar que, en general en el sector, hay personas a la espera de devolución de dinero por boletería adquirida para espectáculos del 2020 suspendidos o cancelados. Según explicó el Ministerio de Cultura en su momento, productores y operadores podrán hacerlo durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria y hasta por un año más.



PRODUCCIONES DE TV



Mientras se reanudan los espectáculos en vivo, en televisión las producciones han tomado ritmo en medio de la pandemia. Los canales privados, RCN y Caracol tienen listas varias novedades para este año.



Por su parte, Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, explica que en el 2020, con todos los protocolos, se avanzó con 120 producciones, superando los históricos, de las cuales 90 están por estrenar.



“Tenemos un extenso plan para este 2021. No solo de producciones propias, sino también en alianzas internacionales”, dijo. Estrenará el docu-reality ‘Expedición Cóndor de los Andes Jet y, con producción propia, presentará RTVC Noticias, primer noticiero que emitirá Señal Colombia.



‘ES NECESARIO AUMENTAR EL AFORO EN SALAS DE CINE’



Estamos haciendo el 20% de lo que hacíamos antes. Hoy abiertos, perdemos dinero. Necesitamos que el gobierno nos suba el aforo del 30% que existe hoy, al 50%”, dice Pablo Umaña, de Cinemark.



A su juicio, el público ya sabe que ir a cine sigue siendo entretenido y seguro. Esto porque el espectador en una sala de cine, al no estar hablando, ni gritando, frente a una pantalla y con el tapabocas puesto, en uno de los planes más sanos en esta época.



A esto, dice Umaña, se suma que el sistema condicionado renueva el aire de la sala 3 veces por hora.