Sector de muebles dice 'no bajar la guardia ante la llegada de Ikea’

Muebles Jamar, con más de siete décadas en el mercado colombiano, busca afianzar su liderazgo y ganar participación para responder a la llegada de Ikea, uno de los más representativos del sector a nivel internacional. José Sarmiento, vicepresidente de nuevos negocios explica la estrategia.



¿Cómo les va en la Feria del Hogar?



Es la primera vez que Muebles Jamar participa y el objetivo es dar a conocer nuestros productos y la experiencia que vive el cliente en nuestros ambientes. Tomamos el espacio más grande, de 800 metros cuadrados y se esperan ventas por más de $1.000 millones. Somos una empresa de 71 años en el mercado, con mucha experiencia en la Costa. Con el plan de expansión de los últimos años tenemos alcance nacional. Estamos ya en Bogotá consolidando la presencia en la región. Nuestra estrategia no busca solamente que el cliente se enamore de nuestra oferta, sino que tenga facilidades para comprar.



¿Cómo van en tiendas?



Contamos con 23 a nivel nacional en 11 departamentos del país. Por ejemplo, estamos en Barranquilla, Cartagena, en Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Bucaramanga. En Bogotá están localizadas cinco tiendas y en Medellín otras cuatro.



¿Cuál es la proyección de expansión?



La meta es abrir cuatro tiendas más en Bogotá y otras dos en Medellín. Igualmente, esperamos operar en Villavicencio, Ibagué, Tunja y el Valle. En la capital de Antioquia proyectamos abrir un nuevo centro de distribución y seguir con la expansión en Centroamérica, hay 6 tiendas en Panamá. Al 2030, esperamos tener unas 50 tiendas en Colombia.



¿Cuál es el nivel de ventas?



En el 2021, la compañía creció en ventas 44.6%, frente a 2020, con $406.000 millones y mantuvo su liderazgo como la primera del sector del mueble en Colombia. Para Jamar fue un año de recuperación, ritmo que se ha mantenido a junio 2022 que lleva un aumento del 24,6% frente al mismo corte de 2021. Esperamos mantenernos así para el cierre del año. Generamos 1.500 empleos directos y 9.000 indirectos en el país.



¿Cómo cumplir esa meta, se habla de contracción del consumo?



En pandemia la gente identificó que el hogar es el centro de la familia y eso generó una demanda interesante que todavía se mantiene. Eso nos ha permitido seguir satisfaciendo a los clientes. Con CrediJamar, la filial que tenemos, tratamos de mantener las tasas y los precios para que el comprador no se afecte. El mueble es una inversión, no es un bien suntuoso. Constantemente lanzamos colecciones y novedades, algo que les gusta a los clientes, van a una tienda que invita a la compra.



¿Cómo manejan el alza de tasas de interés?



Lo que hacemos es trabajar en fortalecer las eficiencias internas y mejorar todos los procesos, de tal manera que se genere espacio para no aumentar. Hemos modernizado los procesos productivos. Además nuestra oferta no esta atada a los productos importados que es lo que más presiona por el alza del dólar. Así logramos mantener los precios y las condiciones de la financiación.



¿Cómo están de cartera?



En este sector el cliente es muy cumplido, aprecia el producto que le agrega valor a su familia. La cartera está dentro de lo normal. Lo que pasa es que las personas quieren seguir comprando, por lo que cuidan mucho el crédito.



¿Cómo ha estado el acceso a materias primas?



Ha habido algunas dificultades, pero lo importante es que el 95% de los productos de Jamar se fabrican en Colombia y el 92% de los insumos son nacionales. Gracias a eso hemos cumplido con las entregas que, en promedio, tardan ocho días.



¿Cómo se preparan para la llegada de Ikea?



Le damos la bienvenida a Ikea, el cliente contará con más opciones para escoger y eso, sin duda, es importante. Estamos concentrados en la satisfacción de los clientes, buscamos oferta innovadora, estamos pendientes del mercado internacional y de las tendencias de los productos. Nos enfocamos mucho en la innovación y trabajamos para responder a los gustos de los consumidores con productos durables.



Por ser la empresa líder en el mercado no vamos a bajar la guardia. Al contrario, vamos a fortalecernos y a ganar participación de mercado, esto deja abonado el terreno para que cuando lleguen nuevos competidores podamos asumir el reto. Buscamos mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la producción nacional. Estamos enfocados en crecer en el país, no solo con tiendas físicas sino bajo el concepto de la omnicanalidad con los canales digitales.



¿Cómo es la distribución?



Con el fin de centralizar toda la cadena de suministro, desde el abastecimiento de insumos hasta la fabricación de muebles, tenemos el Centro Industrial Logístico del Atlántico, Cila, uno de los ecosistemas del mueble más grandes de Latinoamérica y donde se reúnen las principales unidades de producción.



Además, Jamar cuenta con el centro distribución (Cendis) de muebles más grande del país y el tercero más grande de Suramérica. Está en Barranquilla y cuenta con un área de almacenamiento de 32.000m2 y la capacidad de hacer en promedio 30.000 despachos mensuales. También tenemos estas sedes logísticas en Bucaramanga, Medellín y recientemente se inauguró un en Bogotá de más de 6.000 metros cuadrados para soportar el crecimiento en esta región.Desde los centros de distribución de Jamar se despachan más de 1.500 pedidos diarios.



Constanza Gómez Guasca