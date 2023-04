La revancha de los vehículos será en el segundo semestre

Tras completar seis meses de contracción en la venta de vehículos nuevos, se pensaría que hay un ambiente de pesimismo en el sector, pero los ensambladores y los distribuidores tienen una actitud completamente contraria.



Portafolio consultó a los actores del mercado sobre la caída que empieza a preocupar, y sus respuestas coinciden en que ellos están construyendo su futuro y que esperan que el segundo semestre se revierta la situación.



(Presidente de Shell encabezará el Consejo Directivo de Naturgas).



Para ellos el hecho de que ya exista inventario de vehículos nuevos y el que la industria colombiana haya demostrado que sabe pilotear la crisis, les permite prever un cambio en la tendencia desde julio.



Claro, advirtiendo como lo destaca Cesvi (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) que se puede observar que “mientras en el año 2019, para adquirir un vehículo nuevo (sedán del segmento de entrada) se requería de un pago de 39 salarios mínimos legales, en la actualidad se requieren 44 salarios mínimos, lo que indica una pérdida del valor adquisitivo del 12,9% en este lapso”.



Una de las grandes vitrinas del país es Autoniza, un concesionario multimarca que maneja nuevos y usados con una representativa participación en los dos mercados, contó sus perspectivas. Su gerente, Juan Pablo Lince, explicó que los carros usados ya comenzaron a bajar de precio y ello es un indicativo de que la oferta de vehículos nuevos empezó a crecer. La gente ya encuentra la máquina que anhelaba en las vitrinas.



(Sector de autopartes proyecta un crecimiento del 40% para el 2023).



Además, Lince hace una apuesta: “creo que las tasas de interés para vehículos van a tender a la baja y van a retornar las promociones en el mercado de vehículos”.



El Gerente de Autoniza precisó que “es natural que exista incertidumbre, sobre todo por el tema de precios y tasas de interés. Pero esto se debe a que los vehículos que mayores incrementos han tenido son los del segmento de entrada”.



Por ejemplo, antes un modelo Spark costaba entre 20 y 30 millones, así que una familia con ingresos de $2 millones, lo podía financiar. Ahora estos modelos empiezan en $50 millones y con tasas de interés tan elevadas se necesitan ingresos por $4 millones más el costo de los seguros, entonces se hace compleja la compra. En cambio, en el segmento Premium la caída no ha sido fuerte y sus precios no suben.



(Auteco Mobility ‘acelera’ en comerciales eléctricos del país).



Sobre los costos de los préstamos el gerente General de Finandina, Orlando Forero, tiene otra opinión. Dice que mientras las tasas de interés continúen arriba , prevé que la contracción frente al año 2022 permanecerá. Mientras tanto, el gerente de BMW, Daniel Galindo, anota que desde la marca observan que dependiendo el segmento los resultados han sido diferentes y si bien en algunos renglones se han presentado fuertes caídas, en otros el impacto de la pandemia se ha superado, dentro de los presupuestos que tenían las compañías y las marcas.



De hecho, considera que en la medida en que los portafolios se comienzan a fortalecer nuevamente, es de esperar que en el segundo semestre las cifras vuelvan a repuntar, y cita el caso de las marcas de Autogermana que han robustecido sus portafolios con nuevos modelos como el BMW Serie 7, el BMW iX1 y el BMW i4, un automóvil ciento por ciento eléctrico con capacidad para más de 500 kilómetros de autonomía.



Galindo afirmó que una vez se están superando los problemas de autopartes y de logística en el mundo, comienza a normalizarse la competencia y esto llevará a que los precios se aconducten y a que las rivalidades vuelvan a ser normales para satisfacer el gusto del cliente porque ya se va a contar con una oferta reforzada con vehículos a combustión, eléctrico e híbridos.



(Astara incorpora la china JMC a su portafolio en Colombia).



Esto seguramente llevará a que vuelva la competencia en cada segmento con promociones, precios de ocasión, equipamiento y garantías, así como seguros y tasas de interés.



“Soy muy optimista, para el segundo semestre y creo que es probable que incluso lleguemos a colocar la misma cifra de vehículos del año pasado o un poco más, porque el tema ya no será inventarios”, subrayó el Gerente de BMW.



Los reyes del asfalto



Portafolio le preguntó a varios expertos de diferentes marcas sobre cómo veían el reinado del mercado en 2023 y ellos dijeron que seguramente la marca que más vehículos va a matricular este año es Renault, que sigue en el top one, y que veremos a una Chevrolet peleando el segundo lugar.



(Conozca los requisitos que debe cumplir para comprar carro a crédito).



Hay que decir que, para los conocedores del mercado, esas dos compañías están apostando muy fuerte y que en mayo se comenzará a sentir la recuperación de Chevrolet en volúmenes, con la salida al público del Joy, que empezó a ensamblar en Colombia y que, seguramente, le dará mucho volumen al mercado local y lo pondrá a recortar rápidamente distancias en el mercado de exportación.



Energías limpias



Los vehículos híbridos y eléctricos siguen mostrando un buen comportamiento en ventas, impulsados por los beneficios otorgados por el país y por las marcas, si esa alineación se mantiene el país traerá más unidades.



(Detalles de la BMW iX1, el carro de la marca que es 100 % eléctrico).



Los conocedores destacan el crecimiento de BYD, por su gran apuesta, ya que hoy es la marca más vendida. Pero también advierten que cada vez hay más competencia. “Al final del año la torta tendrá más porciones”, afirman.



En el primer trimestre del año se vendieron 8.848 unidades híbridas con un crecimiento del 95,1%, y se colocaron 1.318 unidades 100% eléctricas y sus ventas crecen 19,4 por ciento.

Las Cifras no ‘emparejan’



En el lenguaje mecánico cuando un vehículo enciende pero no entrega con la regularidad que se espera, se dice que no empareja. Y así están las ventas de carros, pues en el primer trimestre del año se colocaron 46.962 unidades, según las cifras de Andemos. Esto significa una caída del 18,3 % respecto a 2022 cuando se colocaron 57.454 unidades.



(El secreto de ChevyPlan para lograr 5 años de crecimiento consecutivo).



Pero la cantidad es también bastante baja cuando se le mira contra el 2021, cuando en el mismo período se registraron 56.971 vehículos.



Hoy la apuesta del sector es que a partir de julio el mercado comience a reaccionar y se revierta la contracción del negocio de venta de vehículos nuevos en el país.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio