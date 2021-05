Seis consejos financieros que debería seguir todo negocio

Las empresas necesitan herramientas que les permitan tomar mejores decisiones con potencial de impacto en su estabilidad y sostenibilidad en el mercado.



Por esto, Datacrédito Experian presenta a continuación una serie de consejos financieros para que los emprendedores colombianos puedan alcanzar todo su potencial y se recuperen de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.



Defina su objetivo financiero para el año.



Es de vital importancia definir un objetivo concreto y específico para el crecimiento de su empresa. Ya sea invertir, llegar a nuevos mercados, fidelizar su marca o incrementar su presencia en redes sociales, defina algo que sí o sí tiene que cumplir al finalizar el año. De esa manera, sin importar los desafíos que se presenten, será mucho más fácil enfocar sus esfuerzos en el objetivo que haya fijado.



El presupuesto, uno de sus mejores aliados.



Con el fin de alcanzar el objetivo financiero que definió, la realización de un presupuesto le permitirá no solo observar si efectivamente es alcanzable, sino que podrá monitorear su cumplimiento a lo largo del año. El presupuesto contiene el detalle de todos los ingresos y los gastos mensuales, para cada uno de los 12 meses del nuevo año. En este punto es importante separar las finanzas personales de las de su negocio, por lo que es recomendable hacer presupuestos diferentes para su negocio y para sus gastos e ingresos personales durante el mes.



El e-commerce vino para quedarse, aprovéchelo.



La pandemia llevó a una mayor aceptación de la transformación digital. Se calcula que en Colombia las ventas por medio de plataformas electrónicas llegaron hasta los $27 billones y, de acuerdo con un nuevo estudio que realizamos, los consumidores siguen acercándose cada vez más a las transacciones digitales, acostumbrándose a la seguridad y conveniencia de este canal, incrementando el uso de billeteras móviles, al punto que cerca de un 60% de ellos las han utilizado.



Por eso, tener una estrategia digital será fundamental para el crecimiento de su empresa en un futuro donde los canales digitales tomarán prelación sobre los físicos.



No olvide que la tecnología está para ayudarlo.



Como mencionamos en el consejo anterior, la transformación digital vino para quedarse y cada vez existen más herramientas que le harán la vida más fácil.



Entendemos que muchas veces lo nuevo siempre generará desconfianza, pero si algo nos enseñó el COVID-19 es que para prosperar es necesario adaptarse. Un ejemplo de lo anterior es la herramienta de Datacrédito Experian MiDecisor, un informe digital prepago, que permite a las empresas evaluar proveedores, posibles socios, clientes nuevos o existentes sean persona natural o empresas antes de iniciar una relación comercial y/o para vender a crédito con mayor tranquilidad cuidando su cartera.



También existen aplicaciones de control de gastos y aceptación de pagos. Es importante que investigue las herramientas disponibles y utilice las que mejor se adaptan a sus necesidades.



Revise sus deudas y las de su empresa.



Esto aplica para productos como tarjetas de crédito o préstamos que, por alguna razón, sean necesarios. Revise cuáles créditos tienen tasas de interés más altas e intente prepagarlas, o consiga negociar una menor tasa con su banco o con otro. Si tiene algún préstamo en mora, es urgente normalizarlo.



También es importante conocer la capacidad de endeudamiento de su empresa donde, para lograrlo, deberá calcular los ingresos mensuales, restarle los gastos fijos y multiplicar el resultado por 0,40. No es recomendable exceder el 40% de los ingresos mensuales en cubrir obligaciones financieras.



Conozca lo que significa su score de crédito y aproveche las herramientas gratuitas para ello.



Es importante saber cuál es su puntaje crediticio, que depende de distintas variables que analizan el comportamiento de pago que usted tiene con ciertos productos de crédito. Este proceso puede ser complejo, por lo que DataCrédtio Experian ofrece la herramienta midatacrédito.com, donde las personas pueden conocer su puntaje y los factores que lo afectan. Pero no solo eso, Datacrédito Experian también le permite conocer de manera gratuita el score de su empresa a través del portal www.datacreditoempresas.com.co.