Selina abrirá tres hoteles en los próximos dos meses

La cadena hotelera Selina, que ofrece tanto habitaciones privadas como compartidas –desde hamacas hasta cuartos de lujo– seguirá creciendo en Colombia y abrirá tres nuevas locaciones antes de que se termine el 2019.



(Lea: Bethel BioLuxury, el hotel de lujo en el desierto de la Tatacoa)



Finlandia en Quindío, Villa de Leyva en Boyacá y Palomino en La Guajira se sumarán a los hoteles que ya operan en Cartagena, en el Barrio Getsemaní, en Medellín, en El Poblado, y los tres de Bogotá, en el barrio La Candelaria, Chapinero y en el parque de la 93.



(Lea: TurismoCity.com tiene a Colombia en sus metas de consolidación)

La empresa, que inició en Panamá y hoy tiene presencia en 16 países, con más de 50 hoteles, ha invertido más de 10 millones de dólares en sus proyectos y locaciones en el país, y con estos tres nuevos hoteles espera ser una solución tanto para los extranjeros que llegan como para los colombianos y sus familias que decidan pasar las vacaciones en el país.



Precisamente, estos tres destinos fueron seleccionados porque encajan con todo el ecosistema que Selina quiere llevar a sus huéspedes y las experiencias que ellos, algunos nómadas, y otros con sus familias, quieren vivir allí.



Sebastien Pradairol, head of country de Selina en Colombia, señaló que “hay ciudades que no son de nuestro interés; nuestro target más que todo busca zonas para relajarse, el bienestar es importante y si a eso le agregamos experiencia, como la del café, por ejemplo, ese es un buen lugar para Selina. Queríamos cerca de Salento, pero nuestro estudio mostró que allí estaba saturado, entonces buscamos alrededor y encontramos a Finlandia, un pueblo espectacular”.



Villa de Leyva fue escogido porque es un lugar al que le encanta ir al bogotano y porque los tours de 24 horas saliendo de Bogotá, que ofrecía la cadena, eran agotadores para el turista y este no disfrutaba lo suficiente.



Con Palomino pretenden manejar un concepto de entretenimiento, fiesta y conectar con la naturaleza, aprovechando que es un espacio donde cada vez llegan más turistas y por el que el colombiano joven, sobre todo, se ha interesado en el último tiempo.



Sin embargo, estos no serán los únicos hoteles de Selina en el país, la cadena quiere tener 15 locaciones para 2023. “Tenemos lo que llamamos un ‘Roadmap’ a nivel mundial de destinos adonde queremos llegar. En Colombia estamos pensando en el Pacífico, en Nuquí, en el Amazonas, en San Andrés y en Santa Marta vamos a abrir en el 2021”, agregó Pradairol.