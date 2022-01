¿Pensando en comprar carro usado? Recomendaciones a tener en cuenta

Archivo particular

Actualmente, cerca del 80% de las compras y ventas de carros usados son realizados por personas con poco conocimiento en mecánica automotriz y estudios sobre los vehículos.



Muchas veces se exhiben carros en óptimas condiciones estéticas, pero con problemas estructurales, jurídicos o mecánicos que terminan en altos sobrecostos, la pérdida del bien o estafas.



De acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante el año 2021 se registraron en Colombia 1'144.775 de traspasos, lo que significa un crecimiento del 58,3% con respecto al año 2020.



Y dentro de esa cifra hubo varios cosas relacionados con estafas. Según la Fiscalía, durante el primer semestre del 2021, se registraron 1.740 denuncias por compra y 1.936 con respecto a la venta de vehículos.



Jaime Mayoral, CEO de Bellpi.com plataforma de compra y venta de carros en Colombia, señala que “es importante que los colombianos tengan acceso a información y herramientas que brinden transparencia y seguridad sobre el estado de los carros que van a comprar, así como facilidades en todo el proceso de compra y venta mediante el uso de la tecnología”.



Entonces, si la intención es comprar un carro usado, a continuación le damos algunas recomendaciones de Bellpi.com para que realice una buena elección.



.Consejos prácticos que debe tener en cuenta para que realice una buena compra. 123RF

1. Fijarse en el kilometraje (aspecto clave para comprar carro usado): el promedio de distancia recorrida anualmente es de 20.000 km, por lo que si un carro de 4 años tiene un kilometraje entre 65.000 y 82.000 sería una opción razonable. Si es más que esto es seguro que dentro de poco tiempo necesite mantenimientos correctivos.



2. Latonería: un carro que ha sido estrellado puede traer problemas a largo plazo, como dificultad en alineación del chasis o problemas de balance; por eso es importante revisar si no ha sido reparado por golpes fuertes. La forma más fácil de evidenciar estas reparaciones es fijándose en los terminados o juntas de una pieza con otra.



3. Sonidos al manejar: probar el carro con el radio apagado, subir sus revoluciones y girar el volante, indican si hay ruidos raros que necesitan mantenimiento. También al andar es importante escuchar si hay ruidos en la amortiguación o al momento de subir o bajar un cambio. Un carro que no tiene sonidos particulares está en buen estado.



4. Historial de revisiones: comprar un carro usado que ha cumplido con sus revisiones periódicas recomendadas por el fabricante muy posiblemente es un carro que vale la pena comprar, pues el estado de su motor puede ser muy favorable, de lo contrario puede haber sobrecostos en mantenimientos y/o revisiones correctivas.



5. Estado de las llantas: el desgaste excesivo de las llantas se puede ver en desgarres de la goma que las componen, en la deformación de su circunferencia o protuberancias que indican la ruptura de sus alambres internos. Si las llantas presentan alguna de estas características de desgaste excesivo, es indispensable comprar unas llantas nuevas.



6. Estado de las partes internas: el estado de cada parte como tablero, volante, palancas, botones en general y cojinería, también es importante para determinar qué tanto cuidado le ha invertido su dueño actual y así evaluar si su inversión valdrá la pena.



7. Documentos al día: asegúrese de que el carro no tenga problemas legales por denuncias o problemas de tránsito, es primordial que tenga SOAT y revisión técnico-mecánica al día para que adquiera el carro con seguridad.



Estos puntos son una guía para los usuarios y también se aconseja recurrir a expertos en el tema para evaluar estos detalles.



