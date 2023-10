JetSmart, a la espera de ‘slots’ para hacer viable su operación

JetSmart está preparando su ingreso a Colombia, pero su presidente, Estuardo Ortiz, comentó a Portafolio las limitaciones que aún existen. Entre ellas están la asignación de ‘slots’ y la regulación, que podrían beneficiar más a aerolíneas que llevan mayor tiempo operando que a otras que, como la aerolínea de bajo costo suramericana, son nuevas en el mercado.



¿Qué ha pasado con el inicio de operaciones de JetSmart en Colombia? ¿Qué falta por ajustar con la Aerocivil?



Hace un año enviamos toda la información requerida para participar en la audiencia pública de rutas que se dio en noviembre y que, después de varios procesos, nos adjudicaron 27 rutas domésticas en enero de 2023. Luego, iniciamos el proceso de certificación en febrero.



El proceso de certificación técnica tiene cinco fases. Nos encontramos en la tercera que es la más larga, en la que se presentan manuales de operación, mantenimiento, etc. Vemos un trabajo positivo con la Aerocivil. Esperamos que la certificación se logre a finales de este año o a principios de 2024.



¿Con la salida de Viva y Ultra, cuál es la expectativa con respecto a los slots?



La idea de nosotros es que a partir de esta oportunidad, con la suspensión de operaciones de estas aerolíneas, podamos recibir, el 2 de noviembre, los ‘slots’ solicitados a la Aerocivil para lo que corresponde a la temporada Summer 2024. En definitiva, para operar en Colombia dependemos de los ‘slots’ de El Dorado.



Ahora bien, podemos tener tripulación, aviones, pero si no tenemos buenos horarios, la operación no puede llegar a Colombia.



¿Por qué su operación depende de los ‘slots’?



No es lo mismo un ‘slot’ entre las 10 a.m. y las 11 a.m. que de 7 a.m. a 8 a.m. Los colombianos quieren viajar temprano, por tanto tenemos que revisar la calidad de lo que se nos ha asignado. Tienen que ser coherentes nuestras llegadas y nuestras salidas.

Vemos que lo que se necesita en Colombia son más rutas, más aerolíneas, precios más bajos y más oferta.



Entonces, estamos a la espera de la asignación que haga la Aerocivil con base a lo solicitado y a los históricos.



Estuardo Ortiz, CEO de la aerolínea JetSmart Cortesía

¿Cuál es el pronóstico que hacen sobre esa asignación de ‘slots’?



Lo que hemos notado es que normalmente la metodología que se usa da prioridad a la línea aérea que ya ha venido operando y que tiene históricos en el pasado, pero hay que considerar que, si se busca aumentar la competencia en el mercado, también se le debe dar prioridad a la aerolínea nueva. Lo que nosotros estamos solicitando son precisamente los ‘slots’ que quedaron disponibles por la salida de Viva y Ultra. Eso definirá si nuestra operación es viable.



¿Cómo ven la forma en la que se reparten los ‘slots’ en El Dorado?



Cuando se está como nuevo entrante, asignan ‘slots’ de lo que sobre. Yo creo que la regulación no debería ser así. El fondo debería ser buscar el mejor mecanismo en beneficio de los pasajeros. Realmente hay que revisar si esto permite desarrollar la aviación en el país.



¿Sería posible que la Aerocivil permita tomar una parte de los ‘slots’ de aviación no regular, para que cambie la proporción?



Esto es un excelente punto. De hecho muchos países han reducido la cantidad de operaciones de la aviación privada o aviación militar y algunos han trasladado estas operaciones a otros lugares. Esta podría ser una buena solicitud para liberar capacidad y maximizar la operación.



¿ Cómo ven el mercado de aviación ‘low cost’ en Colombia?



Estamos seguros que la llegada de una aerolínea ‘low cost’ al país es indispensable para garantizar un buen nivel de competencia. Creo que es un momento clave. Tenemos los recursos financieros y técnicos.



Solo esperamos que nos den la oportunidad de hacerlo. Lo que hemos visto es que este modelo funciona porque se trata de productividad y eficiencia, es cómo producir más sillas a menor precio. Vamos a encontrarnos una alta demanda y, al final, lo importante es que los viajeros tengan opciones para escoger. Por ello, el tema de los ‘slots’ es importante.



¿Considera que la entrada de JetSmart puede servir para hacer presión en la reducción del precio de los tiquetes?



Estamos viendo que hay tiquetes internacionales en Colombia que pueden representar cerca del 40% del salario mínimo de una persona. Entonces el acceso de las personas a viajes aéreos con estos porcentajes tan altos es menor.



Pienso que las tarifas pueden volverse accesibles siempre que los impuestos lo sean, depende de la reducción que haga el Gobierno, por ejemplo, en la tasa de embarque.

En el caso de Chile se aplicó y hubo más ganancias para el Estado. Habría que volver a negociar pensando en que el Gobierno recolecte, pero que el consumidor también vea más oportunidades.



JetSmart. Archivo particular

Así las cosas, ¿cuándo proyectan empezar a operar en el país?



Esperamos empezar a operar entre finales de 2023 y principios de 2024.

Código con american

JetSmart asegura que ya tiene su plan para desplegar la operación en Colombia, pero insiste en que todo depende de los ‘slots’. Su CEO, Estuardo Ortiz, además reveló que

el código compartido que tienen con American Airlines, y que ya fue lanzado en Chile y en Perú, lo solicitarán en Colombia apenas empiecen a operar. “Esta modalidad es utilizada a menudo porque aumenta las opciones, te ayuda a conectar con otras aerolíneas. Esto da más alternativas y aumenta la competencia y por tanto permite reducir precios”.



Finalmente, sobre las sugerencias de la Iata para aumentar la operación en El Dorado, dijo que, a corto plazo, “hay que solucionar la asignación de ‘slots’ y, seguro, se tendrán más ganancias y el sector aéreo crecerá”.



