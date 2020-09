Sin producir, ni poder cerrar: el dilema actual de los teatros

Por la pandemia, la ley de Espectáculos Públicos (LEP), sancionada en 2011 para estimular al sector de las artes escénicas en Colombia, tiene enfrentados a los empresarios del teatro con las de las autoridades locales y nacional.



Durante estos años algunos establecimientos fueron beneficiados con recursos para la adecuación y dotación de sus espacios, ayuda que estuvo condicionada al cierre de un contrato que debía garantizar que los teatros firmaran con sus arrendatarios por un periodo de 10 años para la operación del punto cultural.



Si bien en principio la condición fue bien reciba, hoy el dilema de los empresarios es que siguen pagando altos arriendos, sin que su operación haya sido autorizada y esta ley no les permite cerrar.



“Hace un año nos acogimos a la LEP, con una sala por la que pagamos $7 millones mensuales, es decir, todavía nos quedan nueve años atados. Entendemos que el Estado tiene que asegurar lo que invirtió, pero nadie imaginó que venía una pandemia”, resaltó Rodrigo Rodríguez, director de teatro Ditirambo.



Por su parte, Misael Torres, quien dirige Ensamblaje Teatro, un espacio en la localidad de Fontibón reclama que “así como han sacado excepciones de ley porque estamos en pandemia, por qué ni el Ministerio ni la Secretaría de Cultura han hecho excepciones para salas como las nuestras”.



Y es que si bien los miembros de distintos teatros resaltan que las autoridades sí realizaron una evaluación al iniciar la contingencia, aún no se presentan resultados de esta.



“Al comienzo de la pandemia nos llegaron unos cuestionarios, pero enviamos eso y nunca nos contestaron. Todos nos hemos endeudado porque si cerráramos las salas ellos nos podrían aplicar hasta una demanda por hurto, porque muchas de las cosas que están ahí son de ellos”, argumenta Juan Ricardo Gómez, director del Teatro Santa Fe.



Respecto a la situación, la Secretaría de Cultura de Bogotá manifestó que vienen trabajando en conjunto con el Ministerio reuniéndose con cada una de las organizaciones y con los propietarios de los inmuebles en donde funcionan las compañías para oír sus propuestas y buscar posibles soluciones. Asimismo, argumenta que Idartes ha realizado una encuesta con miras a determinar la situación de los teatros.



De las conversaciones, dice el Ministerio de Cultura, “es importante resaltar ni los grupos de teatro ni los propietarios tiene la intención de terminar los contratos, y que todos compartimos la visión según la cual lo fundamental es salvaguardar los espacios para la circulación de las artes escénicas, como elementos esenciales de las ciudades”.



Y añade que en el marco de lo establecido en el decreto legislativo 475 de 2020, por el cual se autorizó la destinación transitoria de los recursos LEP para actividades de artes escénicas, se han ejecutado más de $16.000 millones, de los cuales 4.300 fueron ofertados en Bogotá, beneficiando a varias de las salas de teatro.



Pero los dueños de estos establecimientos son enfáticos en afirmar que no han recibido respuesta ni siquiera para acogerse a los préstamos de Bancóldex.



“Yo fui al banco y pregunté por los préstamos que daba Bancóldex y me dijeron básicamente que mi unidad de negocio no está considerada dentro de las ayudas del Gobierno para poder acceder a esos recursos”, apuntó Gómez.



Finalmente, el director de Ensamblaje Teatro, concluyó diciendo que “además de todo esto, somos los últimos que vamos a abrir. No podemos abrir nuestra sala, no podemos ir a los colegios, no podemos ir a las universidades y no podemos ir a las avenidas. Somos los últimos y estamos ahí parados”.