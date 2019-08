Spirito by Hoteles Spiwak alista su apertura

La construcción del Hotel Spirito by Hoteles Spiwak requirió de una inversión de 100.000 millones de pesos.

El Complejo Hotelero y Centro de Convenciones Spiwak, ubicado en Cali, es un concepto dual-brand (doble marca) abarcando dos hoteles (Spiwak y Spirito) con 493 habitaciones y suites, y una gran capacidad en salones para eventos y reuniones. El complejo es el más grande del occidente colombiano y el tercero del país.



(Lea: Turismo de reuniones, la base del trabajo para Hoteles Dann)



Conscientes del inmenso potencial y como una apuesta a la competitividad e innovación hotelera en Cali, para satisfacer la creciente demanda y convertirse en un destino cada vez más atractivo para turistas, empresarios e inversionistas que han puesto su mirada en la región, abre sus puertas el Hotel Spirito by Hoteles Spiwak, con una inversión de $100.000 millones.



(Lea: Quince hoteles del país han recibido premios este año)



El nuevo hotel ofrece un concepto auténtico, urbano e irreverente rodeado de arte y cultura caleña: 267 coloridas habitaciones y un gran salón para eventos y convenciones. Esto, ubicado frente al Hotel Spiwak Chipichape (226 suites y 13 salones), lo que permite disfrutar de sus servicios complementarios como restaurante, zona húmeda y de los centros comercial anexos.



(Lea: Servicio al cliente el punto diferencial en la hotelería)



El nuevo hotel, de 4 torres y 12 pisos, cuenta además con 141 parqueaderos, una piscina con vista panorámica en la terraza y está rodeado de un parque de 17.000 metros cuadrados.



“Con esta construcción buscamos romper esquemas tradicionales, con el objetivo de acercarnos a un grupo diferente de usuarios entre 25 y 40 años, quisimos hacer unas obras de arte que adornen el hotel.



Entonces tenemos a Andrés Caicedo pintado por un artista caleño que vive en Barcelona llamado Armando Mesías, una escultura en la entrada del Maestro Pedro Alcántara, una Menorah, que es un símbolo judío que relaciona el aire con la tierra y con las raíces, además de afiches de La Linterna, la imprenta y taller gráfico más antiguo de Cali, y un diseño sostenible y amigable con el medio ambiente. Contamos, por ejemplo, con recuperación de aguas de lluvia, iluminación natural, etc”, comenta Ángel Spiwak, presidente de la marca.



El Hotel Spirito inicia su preapertura en un momento crucial para el Valle del Cauca, entre otros factores debido a la convergencia de múltiples iniciativas públicas y privadas para posicionar la región a escala nacional e internacional, enfrentando así al sector turismo con un gran reto y un fuerte compromiso de aportar al desarrollo económico y social del departamento: la designación de Cali como Capital Americana del Deporte, además de haber sido seleccionada como una de las ciudades gastronómicas del mundo en la Red Francesa Delice, que destaca el patrimonio culinario y es la primera ciudad de Suramérica en formar parte de este selecto grupo.



También es destino Cultural de Suramérica 2019 por los World Travel Awards, los premios internacionales de la industria de viajes y su nombramiento en el TOP de las 10 ciudades de América Latina como destino tendencia para el turismo de reuniones por Carlson Wagonlit Travel.



En su intervención el pasado viernes 23 de agosto en la presentación del Hotel Spirito, la cual contó con la presencia del presidente Iván Duque Márquez, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Alcalde Cali Maurice Armitage, Ángel Spiwak aseguró que “esta obra significó un gran despliegue.



Hace 12 años compré este terreno, durante el proceso de construcción se generaron casi 400 empleos, con una inversión de 100.000 millones de pesos. Buscamos a nivel nacional más de 10 especialistas en diferentes temas de construcción, acústica, diseño, movimiento de tierras, sismografía, etc. Trajimos materiales de 10 países, además, de proveedores y técnicos de Armenia, Cali, Bogotá o Medellín, entre otros lugares, y 1.700 toneladas de hierro importado de China y Polonia.



Ángel Spiwak también explicó ¿por qué Cali?. “Me preguntan con alguna frecuencia. La respuesta es que creemos en esta zona del país, en el potencial turístico, económico y en la recuperación del departamento.



Nos llegan al hotel grupos muy interesantes de personas provenientes de Europa, Estados Unidos y Suráfrica que vienen a hacer avistamiento de aves, de palmas y en general turismo de naturaleza. Uno proyecta un hotel no para este ni el próximo año, sino para una o dos décadas, necesariamente hay que planear a largo plazo, y eso es lo que hemos hecho”.



Con esta nueva apertura, Hoteles Spiwak se convierte en el complejo hotelero más grande del occidente Colombiano y el tercero más grande de Colombia, contando además con una ubicación estratégica, anexo a dos de los centros comerciales más importantes de la ciudad, Chipichape y Pacific Mall, y cercano al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el centro de eventos Valle del Pacífico y la zona industrial de Cali-Yumbo.



De esta manera, respondiendo a la creciente necesidad en Cali de una oferta que permita la realización de eventos medianos que reúnen entre 500 y 1.000 personas.



Cali