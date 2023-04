‘Creación de podcast aumentó un 47% en Colombia’: Spotify

La música latina está pasando por un gran momento. Y gracias al éxito de artistas como Karol G y Bad Bunny más usuarios buscan conectarse a su música a través de las plataformas de 'streaming'.



Victor Carvalho, director regional de ventas para Spotify, habló sobre este “hit” que ha impactado positivamente a este negocio y del incremento de los podcasts en Colombia.



¿Cómo le ha ido a la plataforma Spotify? ¿Hoy cuántos usuarios?



En los últimos meses, a nivel global, la plataforma registró más 500 millones de usuarios activos mensualmente, y de ese número el 21% corresponde a usuarios en Latinoamérica. Frente a los suscriptores, que son los usuarios premium, registramos más de 205 millones y los demás se quedaron en el servicio gratuito. Asimismo, hoy día contamos con más de 100 millones de canciones disponibles y más de 5 millones de podcasts, todo disponible tanto para los usuarios premium como para los usuarios que usan el servicio gratuito. Es importante señalar que Spotify está disponible en más de 180 países y que seguimos con un gran crecimiento.



¿A qué se deben estos números?



Desde el 2019, la plataforma ha experimentado una aceleración muy importante y vemos también un gran crecimiento en la región, impulsado principalmente por los artistas latinos que están cada vez más presentes en el top global. De hecho, los artistas colombianos se han convertido en un gran referente, y cada vez más tienen un impacto positivo en la escena musical. Sin duda, los artistas latinoamericanos están viviendo su mejor momento en la música.



Y es ese buen momento que ha llevado a que los usuarios quieran escuchar más contenido en Spotify. Un estudio realizado evidenció que en 2022 los colombianos estuvieron sintonizando contenido en Spotify como nunca antes, con más de un 42% de aumento en las horas de escucha en comparación con 2021.



Pero si bien nuestra estrategia está direccionada a ser la plataforma número uno en audio, también nos estamos enfocando en los podcast y en los audiobook o audiolibros.



¿Cómo vienen trabajando la experiencia gratuita para los usuarios?



Spotify siempre prioriza la experiencia de los usuarios, en especial la experiencia gratuita. Parte de la estrategia que yo trabajo con los anunciantes es cómo introducir esos anuncios de una manera creativa y que al final puedan enganchar a los usuarios y no se afecte esa experiencia.



Colombia es un país muy importante en Latinoamérica y es el quinto cuando pensamos en tamaño de usuarios y parte de nuestro trabajo tiene que ver con las estrategias para que los anunciantes hagan parte de este ecosistema.



¿Cómo le llegan a las marcas y por qué estar pautando en plataformas como Spotify?



Nosotros manejamos tres formatos que son muy importantes: el primero es audio, que está muy presente en la vida de nuestros usuarios. El segundo formato es el display y por último el formato de video. Entonces la plataforma tiene un paquete completo que se le puede ofrecer a los anunciantes. Nuestra apuesta es seguir creciendo la demanda del audio digital. Hoy más que nunca el consumo de música y de podcast es más grande y queremos que siga así.



¿Qué tipo de empresas vienen pautando en la plataforma?



Claramente tenemos empresas de entretenimiento. Pero tenemos del sector retail que buscan tener una visibilidad en la plataforma. Asimismo, tenemos alianzas con compañías globales que tienen una fuerte presencia. En Colombia marcas representativas como Alpina, Nutresa y Bancolombia, por dar claros ejemplos, vienen trabajando con nosotros y han tenido buenos resultados en sus campañas. Parte de nuestro trabajo es impulsar esa educación entorno a la estrategia del audio.



¿Cómo han visto la acogida de los podcast por parte de los colombianos?



Los podcast vienen creciendo muy bien, no solamente a nivel global, sino que vemos una buena acogida en Colombia y nuestro equipo de estrategia viene trabajando para seguir presentando más contenidos. No cabe duda que este es un formato que tiene un gran potencial de crecimiento.



Tenemos un dato muy interesante y es que en Colombia durante el 2022 se registró un incremento del 47% en el número de shows (podcasts) creados en nuestra plataforma. Eso nos da una luz de cómo está este tipo de formato.



¿Cuáles son la expectativas que tiene la plataforma en Colombia?



Seguiremos con la reactivación de proyectos en el país, en el que se incluyen festivales importantes, activaciones de marca y experiencias para los usuarios. Parte de nuestro objetivo es seguir conectando a las audiencias con sus artistas. Y por supuesto se vienen muchas más sorpresas para los usuarios.



Colombianos prefieren música en ‘streaming’

De acuerdo con un informe de GWI (Global Web Index), la mayoría de los usuarios de internet en Colombia pasan más tiempo escuchando música en streaming (un promedio de una y dos horas diarias) que realizando otras actividades como escuchar la radio (menos de 30 minutos), jugar videojuegos (menos de 30 minutos) o ver televisión en streaming (menos de 30 minutos).



“Estos resultados demuestran la creciente importancia de la música en streaming en el panorama digital de Colombia. Según nuestros estudios, el 72% de nuestros usuarios colombianos con publicidad incluida, tienden a escuchar música mientras realizan sus actividades cotidianas”, señaló Victor Carvalho, director regional de ventas para Spotify.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio