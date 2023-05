Starbucks se alista para abrir más de una decena de puntos

La expansión está en la agenda de Alsea, que maneja en Colombia las marcas Starbucks, Domino’s y Archies. Por ejemplo, en la primera cadena espera este año inaugurar más de 10 puntos. Así lo anuncia Andrés Barragán, actual director de finanzas de la compañía en el país.



Cómo está hoy Alsea en Colombia?



Actualmente, opera tres marcas. Tenemos 155 tiendas de Domino’s, 59 locales de Starbucks y, 29 de la cadena Archies y estamos en la mayoría de regiones del país.



¿Cómo estuvo el primer trimestre del año?



Fue un primer trimestre positivo, sí se nota cierta contracción en la demanda pero aún así hemos logrado cumplir las expectativas de presupuesto que teníamos trazadas. Con las tres marcas hemos sido muy innovadores en temas de marketing y en una forma diferente de llegar al consumidor, siendo siempre muy competitivos. Eso nos ha ayudado a que el consumidor siga visitando nuestros restaurantes como lo teníamos contemplado.



¿Cuáles son las metas que tienen para el 2023?



Seguimos con un plan de expansión bastante robusto y esa es la palanca de crecimiento en la que estamos bastante confiados. Hemos crecido en los últimos años y este no va a ser la excepción. En el 2022 Starbucks creció cerca a 26%, Archies estuvo cerca al 34% y Domino’s, también en aumento, según Euromonitor, es la marca líder del mercado. Esto es muy relevante para nosotros y continuamos con la expectativa de tener un crecimiento muy importante amarrado con el plan de expansión que se pondrá en marcha.



¿En qué consiste?



En abrir en más regiones del país con las tres marcas. Con Domino's estamos en las principales ciudades, pero también en varias intermedias como Fusagasugá, Yopal, Tunja, Valledupar. Además, con Starbucks la idea es llegar a nuevas regiones, ya que está en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. En la medida en que crezcamos en tiendas vamos a contribuir a la empleabilidad del país.



¿Hay algún número de tiendas por marcas al que estén apuntando?



Para nosotros, el objetivo en Starbucks es llegar a abrir más de 10 tiendas, con Domino's puede ser menos de 10 pero, en todo caso, sí es un plan de expansión robusto. Con Archies estamos evaluando cuántas abrir este año.



¿A qué zonas podrían entrar con Starbucks?



En principio, esperamos consolidar las regiones en donde ya estamos pero estamos analizando. En el país hay ciudades con mucha oportunidad para esta marca. Estamos evaluando cuál es la nueva ciudad para ingresar, no está decidido todavía, pero sí estamos analizando alguna de las intermedias.



¿Qué ha pasado con los precios en medio de la alta inflación?



El tema de la inflación no es ajeno a nuestro negocio. Hemos tenido incrementos importantes en nuestras materias primas, pero también hemos tenido que utilizar estrategias innovadoras como renegociación de rentas, ser muy productivos y eficientes en el consumo de servicios públicos. Tenemos tres plantas de producción y en esos sitios estamos tratando de ser más eficientes y tratando de sacar la mayor cantidad de productos que vendemos a nuestros consumidores. Eso nos pone en una situación competitiva bastante importante que nos ayuda a mitigar estos impactos por la inflación.



¿Qué viabilidad hay de que Alsea traiga otra de sus marcas al país?



En la actualidad y siempre abiertos a crecer en el país, en este momento buscamos consolidar las marcas que estamos operando.



¿Se ha avanzado en la opción de que Archies, que es colombiana, vaya a otros países?



Sí, hay opciones, desde que se adquirió la marca Archies hemos estado enfocados en seguir creciendo dentro del país, pero es claro que hay oportunidades de expansión en los otros mercados. Hay proyectos que se están analizando, sabemos que hay una alternativa importante que se puede capitalizar, pero en este momento no hay nada concreto.



¿Cree que en la medida que la inflación baje, el consumidor mejorará?



Sin duda, creo que la disminución en la inflación va a ayudar a que la disposición del consumidor cambie. Confío en que así va a ser, sin embargo hay que ser conscientes de que estas disminuciones en precios de materias primas se ven reflejadas con posterioridad. Por ejemplo, si bajan los precios de los fertilizantes eso se verá en los alimentos cuatro o cinco meses después. Entonces ahí lo que tenemos que hacer en el resto del año es buscar estrategias innovadoras para seguir conteniendo la inflación de cara al consumidor. La idea es no ser un factor más que aporte a la inflación sino tratar de contenerla porque es una de las variables que afecta el consumo.



¿Les preocupa la incertidumbre para los negocios que advierten algunos sectores?



Se escuchan diferentes noticias y hay un clima de incertidumbre. Sin embargo, seguimos confiados y seguimos invirtiendo en el país. En los mercados en donde opera Alsea, nos adaptamos a las normas y eso es lo que estamos haciendo en Colombia.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio