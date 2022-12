Startups, están optimistas frente a los mercados en Colombia

Si bien el panorama económico mundial para 2023 amenaza con entrar en una recesión, el ecosistema emprendedor se mantiene optimista frente al mercado de capitales.

De hecho a nivel local, las startups continúan con sus planes de crecimiento a ritmos sostenidos, y además adelantando planes estratégicos con más actores del mercado.



Para Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andi del Futuro, “todo parece indicar que las condiciones financieras para acceder a capital aún no mejorarán y seguiremos en un ‘invierno’, en términos de inversión, dadas las condiciones en los mercados mundiales y los escenarios que ha pintado Y Combinator”.



En el plano colombiano, el experto señaló que puede que el panorama no mejore y se mantenga como este año. “Pero no volveremos a ese mismo flujo de 2020. No obstante, veo un ecosistema vibrante, amplio, muy potenciado a superar obstáculos”, explicó.



Frente a las alianzas que se deben fortalecer entre los emprendimientos y las empresas, Raigosa afirmó que “es preciso que las grandes empresas volteen su mirada a las startups como oportunidad de inversión y al mismo tiempo como una forma de crear valor y compartirlo. Es un momento clave para que el sector empresarial mire a las startups locales”.

