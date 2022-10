‘Streaming’ añadiría 475 millones de usuarios en el mundo

Hoy día ha quedado claro que la batalla por el entretenimiento en las plataformas de streaming es a través de grandes producciones. Es así como en los últimos meses las compañías han redoblado sus estrategias para lanzar nuevos títulos, tanto de películas como de series.

Pero, pese a este enorme esfuerzo monetario cabe la pregunta ¿si estas altas inversiones garantizarán que el negocio siga en auge?



De acuerdo con un reciente estudio de la firma Digital TV Reseach, las suscripciones globales de Svod (Subscription Video on Demand o en español suscripción de video a pedido) aumentarían en 475 millones entre 2021 y 2027 para llegar a los 1.680 millones. Lo que evidencia, el fuerte potencial que tiene este mercado par seguir a trayendo a más usuarios.



Ahora bien, el informe también señala que las seis plataformas más fuertes de contenido: Netflix, Disney+, Paramount+, HBO, Amazon y Apple TV +, representarían para el 2027 el 47% del total mundial de suscriptores.



Por su parte, al analizar el gráfico que presenta Digital TV Reseach, se destaca que en 2027 la base de usuarios podría estar representada de la siguiente forma:



Netflix con 251 millones de usuarios, Amazon con 250 millones de suscriptores, Disney+ con 207 millones de usuarios, Paramount + con 83 millones, HBO con 77 millones y Apple TV + con 29 millones.



Simon Murray, analista y fundador de Digital TV Research, explica que si bien los pronósticos ha señalado a Disney+ con una amplia ventaja, el panorama podría cambiar en los próximos años.



“Nuestros pronósticos en junio tenían a Disney+, con 274 millones de suscriptores, superando a Netflix (253 millones de suscriptores) para 2027. Esta información suponía que Disney+ Hotstar retendría los derechos de cricket de la India Premier League. No fue así, de ahí el pronóstico 67 millones más bajo para Disney+”.



Murray agrega que los ingresos de Svod para Disney+ alcanzarán los US$15.000 millones para 2027.



“A pesar de reducir nuestros pronósticos en 67 millones de suscriptores, los ingresos de Svod para Disney+ serán los mismos en 2027 que nuestro pronóstico anterior. Los Arpu (promedio de ingresos por usuarios) y los ingresos de Svod aumentarán en los mercados claves, después de que la plataforma introduzca el nivel híbrido Avod (video publicitario a la carta)-Svod y el nivel más caro solo Svo”.



Por otro lado, el reporte remarca que Netflix seguirá siendo el ganador de ingresos, con US$30.000 millones esperados para 2027, “similar a Disney+, HBO Max y Paramount+ combinados. Los ingresos globales de Svod alcanzarán los US$ 132.000 millones para 2027”.



En el presente

Y como la meta es seguir cautivando a los usuarios, las plataformas de streaming elevan sus apuesta para este tercer trimestre.



Netflix, si bien presentó el lanzamiento de su nueva película ‘Blonde’, inspirada en la vida de la actriz Marilyn Monroe y protagonizada por Ana de Armas, también anunció que creó su primer estudio de videojuegos.



El nuevo estudio tendrá sede en Helsinki, Finlandia, y estará dirigido por Marko Lastikka, según un comunicado oficial de la empresa. “Este es un paso más en nuestra visión de construir un estudio de diseño de juegos de clase mundial”.



Entre los estrenos de Disney+ se encuentra ‘El retorno de las brujas 2’. Y es que tras 29 años de su estreno regresan con una nueva secuela protagonizada nuevamente por las actrices Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy interpretando a las famosas brujas de Salem. Asimismo, entre los estreños que llegan en HBO Max está la cinta infantil ‘DC Liga de Supermascotas’, cuya trama sigue la historia de Kryto la mascota de superman.

