‘Streaming’, tendencia que seguirá creciendo en el 2021

Las nuevas tendencias de entretenimiento, que se empezaron a modificar el año pasado, se mantendrían constantes durante este 2021. Así lo revela un informe de Brandstrat en el que se analizó el comportamiento desde las primeras cuarentenas de 2020.

“Antes del confinamiento las alternativas en casa, como videojuegos, juegos de mesa y streaming, no superaban el 40% de la población, pues el tiempo destinando a actividades al aire libre y sociales, así como a transporte, era mucho más alto”, comentó Rafael López, CEO de la firma.



De acuerdo con el informe en el que se entrevistó a personas en distintas ciudades del país, los meses siguientes a las cuarentenas estrictas de 2020 se caracterizaron por un consumo del 44% en la categoría de películas y series en casa, 31% en juegos de mesa y

25% en juegos en línea.



Y la adopción neta para este año, es decir, el resultado entre el contraste del 2020 y la intención de continuidad de 2021, deja las proyecciones de las anteriores actividades en 34%, 22% y 15%, respectivamente.



El auge del streaming es especialmente destacable desde que apareció la pandemia, y de hecho seguimientos de empresas así lo demuestran.



Según The Streaming Guide, un estudio de Kantar Ibope Media, el 98% de los internautas consumieron algún contenido streaming de audio o video en 2020. Particularmente el de video creció 73%, donde las opciones pagas cerraron en 36%, frente a un 29% de 2019.



La empresa brasileña Sherlock, destacó, por su parte, respecto a este último punto que “en marzo, la consultora Digital TV Research estimó que las suscripciones a servicios de transmisión en la región aumentarían de 42 millones a fines de 2019 a 81 millones en 2025. Pero en septiembre de 2020, la proyección se revisó a 100,3 millones durante el mismo periodo de cinco años”.



El streaming, dice Kantar, se mantendrá también este año, entre otras cosas, por la llegada de nuevos jugadores, y el éxito de los que ya tenían presencia. No obstante, el reto estará en la retención del público.



“El comportamiento de la audiencia será aún más complejo y difícil de descifrar este año, por tendencias como la del ‘suscriptor boomerang’, que ve las plataformas como intercambiables, migrando entre servicios bajo demanda y servicios de transmisión”, aseguró Carolina Ibargüen, managing director de Kantar Ibope en Colombia.



En países como Estados Unidos, por ejemplo, este grupo creció 7 puntos porcentuales al contrastar el tercer trimestre de 2020 con el cuarto de 2019.



LOS QUE CAEN



Contrario a lo anterior, el informe de Brandstrat mostró que la asistencia a festivales y conciertos se situó luego del confinamiento, solo en 10% al final de 2020. Si bien estos estuvieron inhabilitados, el dato en mención incluye los espectáculos virtuales, que justificarían la cifra.



Las personas encuestadas contestaron que la intención de asistir en estas actividades en 2021 sería del 36%, aunque al contrastarlo con el año anterior, la adopción neta solo alcanza el 3% del pronóstico.



Sobre la intención, es importante destacar, sin embargo, que el nivel socioeconómico que participó con mayor dinamismo en el indicador fue el del estrato 1.



En este contexto no se puede dejar atrás la situación actual del cine, que después de haber iniciado con la apertura de sus salas en noviembre, vuelve cesar sus actividades por nuevas restricciones en Bogotá.



Un reciente informe de Cadbox, reveló, en consecuencia, que la taquilla en Colombia se redujo en 81,8%, de $652.572 millones en 2019 a $118.709 millones en 2020. La baja en los asistentes fue del 82,8%.



“No es fácil predecir, pero la intención de asistencia seguirá baja especialmente por los nuevos picos de contagio. Y depende de las medidas gubernamentales”, finalizó López.