Impulsar a Studio F Man, el siguiente paso de STF Group

STF Group, operadora de las marcas Studio F y Ela, apunta al crecimiento en ventas este año en Colombia y en el exterior, así como al impulso de su formato Studio F Man. Así lo revela a Portafolio, Alejandro Botero, director general de la compañía.



¿Cómo les ha ido en lo que va del 2023?



Enero y febrero fueron muy buenos, un poco por encima de nuestras expectativas, y marzo estuvo alineado con el presupuesto.Estamos muy contentos. Seguimos nuestro plan de inversiones del 2023 sin ninguna variación en Colombia y en los otros países.



¿Cuáles son las cifras?



Al cierre de marzo estamos creciendo el 10% en las ventas.



¿Y qué esperan del 2023?



Seguimos trabajando para cumplir el presupuesto. Estimamos en el primer trimestre $163.000 millones y vendimos $171.000 millones. Para el resto del año no estamos bajando ninguna expectativa de ventas.



¿Cómo es el mapa de tiendas en el país?



En total, tenemos 321 y 16 corners, puntos de venta dentro de las tiendas Fallabella. Además tenemos dos páginas de comercio electrónico. En términos totales, nuestros canales suman 339 puntos. STF Group maneja dos marcas. Una es Studio F (140 para mujer y 6 para hombre) y la otra es Ela (175). Son similares, pero Studio F es prioritaria y la más importante dentro del grupo.



¿Cuál es el plan de inversiones?



En Colombia son $25.000 millones de inversión para el año, de los cuales $15.000 millones son para nuevos puntos y remodelaciones, y $10.000 millones para mejoras de procesos y la incursión en negocios que queremos integrar en nuestra operación y que venimos explorando.



¿Cómo es el plan de nuevas tiendas?



La noticia más importante es que esperamos abrir entre 12 y 15 puntos de venta nuevos de la marca Studio F Man. Le apostaremos duro en el 2023 a una línea de mercado en la que hemos venido trabajando de manera pausada en los últimos dos a tres años. Serán como $5.000 millones.



¿Cuál es el concepto de la tienda?



La trabajamos desde el 2018 y está dirigida a un hombre sofisticado, casual, contemporáneo al que le queremos ofrecer prendas modernas, elegantes y de alta calidad, con la que se nos ha reconocido toda la vida. Hay una oportunidad de mercado.



¿Estarán en las principales ciudades?



Estamos en la consecución de los locales comerciales, pero queremos abrir en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Tenemos la expectativa de abrir uno o dos puntos en las principales ciudades este año.



¿Y cuál es la presencia internacional de ustedes?



Empezamos la presencia en el exterior en el 2.000. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De Studio F tenemos 11 puntos en Panamá y 8 en Chile. Tenemos dos y una en construcción en Puerto Rico, que es el último mercado en el que hemos incursionado. En Ecuador están 5, en Guatemala, 3 y en Perú hay una tienda. El país en el que tenemos expectativas de seguir creciendo es el mexicano donde tenemos 67 puntos de venta de Studio F. Allí estamos desde el 2008 y el plan es abrir 5 a 6 más este año.



¿Les interesa otro país?



Sí tenemos estudios pero todavía no estamos seguros. No hay algo que ya podamos materializar.



¿Cómo son las ventas internacionales?



A diciembre del 2022 pesaron el 26% del total que fueron de $882.000 millones.



¿Cómo se abastecen?



Somos una empresa de producción colombiana, empezando por el diseño de las colecciones para todos los países. Las prendas salen de la planta de producción en el Valle del Cauca. Cortamos más de 500.000 unidades mensuales, las entregamos a 40 talleres que las terminan y las distribuimos en Colombia y en los otros países.



¿Han sentido el beneficio del aumento del arancel?



En Colombia hay una fuerte competencia. Eso beneficia a todo el sector que produce en el país, para nosotros no hace diferencia porque toda la vida hemos tenido la producción nacional, no ha habido un cambio estructural en nuestro modelo de negocio.



¿Qué destacaría en sostenibilidad?



El año pasado hicimos la inversión más grande, por un millón de dólares, en paneles solares, la planta de producción en Cali funciona con más del 60% con energía solar. Nos sentimos muy orgullosos de este desarrollo.



¿Hay algo del clima de los negocios que le preocupe?



Todos los días vemos noticias pero nosotros en las ventas vemos un buen comportamiento, entonces trabajamos por un producto diferenciador en el mercado para que los clientes no sigan acompañando. La situación de los países es cíclica, vamos a seguir operando y teniendo los mejores productos para seguir abasteciendo los mercados.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

​Periodista de Portafolio