‘Subasta de los 700MHz es la vía para equilibrar el mercado’

La subasta de espectro que adelanta el Gobierno, a través del Ministerio de las TIC, es el hito más importante para la industria de las telecomunicaciones en Colombia durante 2019.



Y es que durante el Congreso de Andicom, el presidente, Iván Duque, le pidió a Sylvia Constaín, ministra de las TIC, sacar adelante “la subasta de los 700 MHz, porque es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector de las TIC (…) detrás de esa subasta viene el impulso que necesita la industria a todo nivel y en todo el territorio nacional”.



(Inicia proceso de subasta del espectro en 700 MHz).

Sin embargo, Tigo señaló que el borrador de resolución tiene algunos puntos que deben ser revisados y/o aclarados. “Aún no conocemos el precio base, la ubicación de los sitios que exigen cobertura o la cantidad de espectro a subastar, entre otras variables clave. Los interesados necesitamos más información para poder estructurar las respectivas propuestas”, expresó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



El ejecutivo resaltó que, “como nunca antes, la asignación de espectro es una oportunidad histórica para cerrar la brecha digital y, al mismo tiempo, equilibrar el mercado entre los competidores que vamos a invertir. El país necesita que la subasta avance”.



(La nueva ‘pelea’ entre los operadores de telecomunicaciones).



Tigo precisó: “La banda de 700MHz es también se convierte en vital para la futura implementación de 5G en el país. Los interesados requieren certezas para sus inversiones, que serán a 20 años”.



“Llevamos 15 años con un mercado estático. Tenemos un operador que extrae el 54% de las rentas y que tiene toda la caja posible para hacerse a la mayor cantidad de espectro(...), es necesario que la resolución tenga especificaciones atractivas para operadores entrantes o para aquellos que, como Tigo, no han tenido acceso a bandas bajas”, expresó.



Y, por último, Cataldo pidió ceñirse a los consejos. “En 2019 la Ocde recomendó entregar espectro a operadores sin bandas bajas. Por ello hemos propuesto una formula sencilla que logrará conectividad y competencia y que ha sido probada en el mundo. En EE. UU., Reino Unido y España se han reservado espectro con condiciones especiales para operadores que no tienen las mismas condiciones competitivas”.