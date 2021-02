Subway y Sandwich Qbano tienen el 61,7% del mercado

Mientras que cada vez aumenta la competencia en restaurantes de comida rápida como hamburguesas o pollo, en el mercado de los sándwiches hay dos líderes consolidados desde hace más de 20 años.



Las cifras de Euromonitor Internacional muestran que, en 2020, Subway tuvo una participación del 33,7%, mientras que Sandwich Cubano, en el segundo lugar, cerró con el 28% de las ventas del sector en Colombia. Es decir, entre estas dos empresas se concentra el 61,7% de la facturación en el país.



Esta categoría que Euromonitor llama de restaurantes de servicio limitado de productos de panadería, abarca especialmente sándwiches y otros productos a base de pan como pitas, tartas, croissants, muffins y pasteles, vendió el año pasado $520.600 millones a nivel nacional.



“Subway llegó al país en 1995 y en estos 25 años hemos tenido todo tipo de competencia, sin embargo, hemos permanecido como uno de los favoritos. Por este motivo sabemos que lo más importante es mantener nuestra calidad y variedad de oferta”, comentó Rosa Rodríguez, directora de la firma para América Latina y el Caribe.



En el caso de Sandwich Qbano, para su gerente general, Pilar Amorocho, en este tiempo han aparecido marcas emergentes que los han obligado a retarse e innovar. No obstante, “estas dinámicas nos han reafirmado que somos una marca muy querida por los colombianos”, dice.



Las compañías líderes en el mercado, sin embargo, registraron el año pasado por la pandemia, una afectación en las ventas del -50% y -70%, respectivamente. Y es que en términos macro, las ventas del sector cayeron un 3,4% frente a los $618.000 millones obtenidos en el año 2015. No obstante a 2025 se estima que las ventas ascenderán a $846.000, un incremento del 10,2% de 2020.



De otro lado, Euromonitor resalta el tercer lugar obtenido por Pan Pa’ Ya en el ránking (7,2%).



Pero aquí es importante tener en cuenta que, aunque esta firma incluye a los sándwiches en su portafolio, estos no son su especialidad. El mismo caso ocurre con la empresa Santa Elena que se sitúa en el cuarto lugar, con un 2,7% del mercado, mientras que en la quinta plaza aparece Nicolukas con una porción del 1,8%.



A este sector de los sándwiches, sin embargo, aunque no con el mismo tamaño de las firmas líderes, vienen ingresando nuevas ofertas como la de la compañía peruana La Sanguchería Criolla, que arribó al país en abril de 2018 y tiene 4 puntos y uno próximo a lanzar en Bogotá.



María Camila Tordecilla, gerente de tiendas de la marca, comenta sobre la dominancia de Subway y Sandwich Qbano que “hay mercado para todos” y en este sentido, que “nuestro valor agregado es la calidad, el sabor y nuestros procesos 100% artesanales”.



DOMICILIOS PROPIOS



Los sándwiches se ubicaron entre el tipo de comida más vendida el año pasado en la pandemia, según registran las plataformas de ‘delivery’ más representativas en el país. En Rappi, por ejemplo, los emparedados fueron el quinto producto más demandado, con una participación del 3,8% de las ventas de la compañía.



Aquí, Sandwich Cubano cerró en el primer lugar, mientras que la segunda posición fue ocupada por Subway. Pero es de rescatar que si bien las marcas tienen presencia en varias aplicaciones, ambas afirman que la mayor porción de sus domicilios se logró a través de canales propios.



“Un sondeo que hicimos reveló que el 65% de los consumidores aumentaron la frecuencia en domicilios. Aquí, el 80% ordenó directamente con el restaurante a diferencia del 72% que lo hizo por plataformas de terceros. Por ese motivo decidimos lanzar nuestra propia ‘app’ Subway.com/ordena”, resaltó Rodríguez.



En el caso de la compañía caleña, Sandwich Cubano, dice su vocera, al cierre de 2020, el canal de domicilios significó un 45% del total de ventas, en donde el canal propio participó con un 52% de la facturación.



PRESENCIA EN COLOMBIA



Los líderes del segmento de los sándwiches en el país, aunque han logrado consolidar de forma individual su mercado, tiene orígenes muy diferentes.



Por un lado, Sandwich Qbano es una compañía colombiana que nació en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) en 1979. Actualmente tiene 210 puntos físicos ubicados en 52 ciudades del país.



Subway, por su parte, es una empresa estadounidense que aterrizó en Colombia hace 25 años, y que al día de hoy tienen 246 restaurantes en 43 ciudades donde tiene operación.