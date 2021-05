Supermercados persisten en crecer, pese a la coyuntura

Las restricciones para contener los contagios, un consumidor cauteloso para el gasto y ahora el paro que completa 15 días y que ha traído menos ventas, saqueos y daños a sus locales, se constituyen en factores que perturban el desempeño de las cadenas de supermercados del país.



(Lea: Anuncian renta de carros desde el supermercado)



Nada más, Justo & Bueno que entró hace poco en un proceso de reorganización es una muestra de las situación. “La pandemia surgió pocos meses antes de que el negocio alcanzara su punto de equilibrio”, explicó en su momento.

Los datos del sector muestran diferentes comportamientos según el canal de compra en el primer trimestre de este año frente a igual periodo del 2020.



Juan Caro, director comercial de Kantar para consumo, explicó que las tiendas especializadas (donde se destacan famas/carnicerías, distribuidoras) crecieron 20%, mientras que los discounters crecieron 15%. A su turno, las droguerías mostraron aumentos del 10% y los minimercados de barrio guardaron estabilidad.



Por su parte, decrecen las tiendas de barrio (10%), las cadenas regionales (10%) y los grandes supermercados de presencia nacional (14%). Tampoco le ha ido bien a la venta por catálogo ya que decreció 22%.



“En cuanto a las grandes superficies de presencia a nivel nacional, era de esperarse que tuvieran un decrecimiento ya que marzo del 2020 fue un mes donde lograron atraer el gasto de los hogares colombianos al posicionarse como la mejor opción para abastecerse en un solo lugar. Sin embargo a medida que la coyuntura económica fue avanzando, el hogar fue migrando su gasto a tiendas de descuento y minimercados de barrio”, comenta.



Y, añade que “si bien las grandes superficies han tenido un marzo mejor frente a febrero de 2021, aún están por debajo de su nivel de gasto de los hogares frente al año pasado en la canasta de consumo masivo (alimentos, bebidas, lácteos, belleza y cosméticos, aseo del hogar, medicamentos de venta libre, alimento para mascotas).



En el primer trimestre las grandes superficies fueron visitadas por el 70% de los hogares colombianos mientras en el primer trimestre del año pasado la visitaron 61%. Para el experto esto es positivo por el mayor tráfico en sus tiendas.



Sin embargo, anota “el tiquete de compra de los hogares en este tipo de canal se redujo y su frecuencia de compra también, lo cual no es positivo, ya que si bien hay más hogares entrando, han reducido su tiquete de compra en cerca de un 8%”.



Cree este será un año en el cual el hogar jugará con un presupuesto que debe servir para llevar el mayor número de productos posible, en un desembolso accequible. Esto, considera, “pone un reto a las grandes cadenas y a los fabricantes de acercarse a los hogares con ecuaciones de valor que permitan al hogar abastecerse en la coyuntura.



ESTRATEGIAS A SEGUIR



Desde sus posiciones las diferentes cadenas ven desafiante la coyuntura pero confirman su intención de crecer. De hecho, se ha hablado sobre rumores de compras y grandes negocios. El lunes, CBD, el mayor accionista del Éxito, explicó que no tiene hay conversaciones para vender sus activos en Colombia, tras un supuesto interés de compra de parte de su competidor Cencosud (Jumbo, y Metro). Los chilenos dijeron que no tenían nada que decir al respecto.



Y Jerónimo Martins que tiene a Ara en Colombia no descarta adquisiciones en el país, según explicó desde Portugal, sin ofrecer más detalles y al ser indagada sobre la posibilidad de hacerse a Justo & Bueno.



Pedro Leandro, gerente General de Jerónimo Martins Colombia dice que “si bien la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional y en el consumo de los hogares colombianos, producto de los distintos cierres y restricciones de circulación, en esta crisis hemos visto la oportunidad de reevaluar el camino, las prioridades”.



De hecho, comenta “hemos logrado para el primer trimestre aumentar nuestro crecimiento en un 10,5%, de manera que logramos completar un total de 689 tiendas en el país”. La meta este año es de abrir cien tiendas



Dijo que en el primer trimestre se fortaleció en logística con la inauguración de un nuevo CEDI en Norte de Santander, así mismo, realizamos la apertura de 26 tiendas en todo el país. Tendrá otro centro de distribución en Cundinamarca.



Por su parte, D1 dice que hoy tiene una operación llena de retos por la situación del país, pero afortunadamente y gracias a su equipo de trabajo, es estable y positiva “Nuestros proveedores son nuestros socios de negocio, crecen con nosotros y nos debemos en parte a ellos. Por eso, tenemos las mejores relaciones”, dijo.



Al reafirmar que el plan de expansión seguirá en el 2021, dijo a Portafolio que “nuestras cifras son positivas porque ofrecemos una gran calidad, a unos precios imbatibles, pero sin lugar a dudas, será un año complejo para la economía”.