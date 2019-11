Tamaño y cámara, esenciales para comprar celulares

En el tercer trimestre de 2019, las compras mundiales de teléfonos inteligentes aumentaron por primera vez desde 2017, la cifra creció 2% y se vendieron 366 millones de dispositivos, según Strategy Analytics.



(Lea: La información que deben recibir los usuarios al comprar un celular)



En Colombia, en lo corrido del 2019, el mercado de telecomunicaciones tuvo un incremento superior a los 809.000 millones de pesos. Los repuntes de esta categoría en el año se explican por el gran fortalecimiento de sim free, además de una fuerte estrategia de promoción de los operadores, sumado a una decisión de los fabricantes de ofrecer teléfonos con características más avanzadas a mejores precios, esto de acuerdo con el estudio realizado por GFK, compañía de investigación de mercados.







(Lea: Las razones por las que usted no se despega de su celular)



En 2018 el precio promedio de un celular de 64 GB se aproximaba a los 2.220.000 pesos, mientras que hoy un dispositivo con una memoria de este tamaño está cercano a los 950.000 pesos. Javier Galindo, telco business executive de GFK, señala que “los fabricantes empezaron a finales del año pasado una competencia de recortes de precio muy fuerte, bajo la idea de no solo dar descuentos, sino hacerle entender al consumidor que además iban a ofrecer las mejores características que podían, esto cambió la dinámica del mercado en Colombia”.



(Lea: Desde esta fecha podrá usar su celular dentro de los bancos)



En el informe, una de las tendencias identificadas fue que los colombianos prefieren comprar celulares con pantallas más grandes. Las ventas de smartphones con pantallas menores a 4 pulgadas se redujeron en un 44,2%, comparado con el año pasado, y entre 4 pulgadas y 5,5 pulgadas, también hubo una disminución, en este caso fue de 65,7%. En teléfonos con pantallas entre 5,5 pulgadas y 7 pulgadas las ventas aumentaron en 221,8% durante 2019.



Dentro del segmento de telecomunicaciones el tamaño de las pantallas no es la única tendencia que presenta crecimientos, los celulares con 2 o más cámaras principales se están adueñando del mercado global y Colombia no se queda atrás.



Si se compara con el resto de Latinoamérica, la venta de dispositivos con más de una cámara está por encima en un 16%, dado que el 63% del mercado de celulares en el país se vende con estas características.



Según estudios de GFK global el 43% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que le haga la vida más fácil y el 50% opina que hay cuatro factores clave que mejoran la experiencia con el producto, los cuales son: la simplificación, el funcionamiento, lo premium y la facilidad de compra.