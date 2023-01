Telecomunicaciones reciben golpe del IPC y gangas llegan a su fin

La fuerte espiral inflacionaria que se vive en el país ya alcanza a otros rubros que antes no habían sido impactados. Entre esas divisiones se destaca la categoría de Información y Comunicaciones, la única que por meses mantuvo, contraria a la tendencia, una variación negativa.



De acuerdo con registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, de esta división, refleja un cambio de tendencia marcado, pues su variación pasó de -12,1% en 2021 a 0,25% al cierre de 2022.



Ahora bien, al analizar la variación mes a mes, se encuentra que en enero del 2022 el dato se ubicó en -11,84%. Para febrero fue de -11,73%, y en marzo fue de -11,14%. Lo anterior reflejó una leve corrección en el primer trimestre del año.



En el segundo trimestre, la tendencia siguió evidenciando una corrección. En abril, por ejemplo, la variación fue de -10,01%, en mayo saltó a -7,11% y en junio fue de -7,09%.

Por su parte, para el tercer trimestre del año, el comportamiento siguió con una tendencia leve de corrección: en julio la inflación de este grupo de gasto fue de -6,9%, en agosto de -6,66% y en septiembre se ubicó en -6,65%.



Pero según las cifras del Dane, la dinámica empieza a cambiar fuertemente en el último trimestre del año, cuando la variación se ubicó en octubre en 0,21%, en noviembre en 0,18%y en diciembre finalizó en 0,25% anualizado. Al desagregar el rubro, se evidencia que conceptos como el de servicios de comunicación fija y móvil y provisión de internet han mostrado una tendencia cambiante en los últimos cuatro años, ya que en 2019 esta subcategoría cerró con una inflación de 3,98%, en 2020 fue de 0,63%, en 2021 cayó hasta llegar a -12,01% y en 2022 llegó a 0%.



Por su parte, la subcategoría de equipos de telefonía móvil, similares y reparación, se mantuvo en los últimos tres años en terreno negativo, ya que en 2019 la variación fue de -10,6%, en 2020 fue de -9,22%, en 2021 fue de -13,3%, pero en 2022 la cifra volvió a terreno positivo, y llegó a 3,77%. Cabe destacar que la subclase de a Aparatos de procesamiento de información y hardware se ha mantenido en terreno negativo en los últimos años. Así las cosas, su inflación en 2019 se ubicó en -4,74%, en 2020 fue de -2,44, en 2021 marcó -14,67% y en 2022 llegó al -1,01%, lo cual ratifica que los precios ya no son tan bajos.



Reacciones

Frente a este panorama,los expertos y actores del sector explican lo que está pasando. El experto Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law Group, comentó que los fuertes efectos macroeconómicos ya están golpeando tanto a las tecnológicas como a las empresas de telecomunicaciones.



“Colombia tiene el ingreso promedio por usuario más bajo de toda la región, es decir que es el país en el que se paga menos por el servicio y si a eso le agregas que hay cuatro operadores y una fuerte competencia, sumado a la devaluación, claramente las empresas se estarían descapitalizando”.



Para Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, Asociación de la Industria Móvil de Colombia, si bien ha habido aumentos en los precios del sector, la industria ha hecho un esfuerzo para absorber la mayor parte del impacto. “El Ministro de Hacienda ha manifestado que el sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los pocos sectores que ha tenido un comportamiento deflacionario, lo que evidencia que hemos contribuido a que el conjunto de la economía no se encarezca más. Hoy los servicios de telecomunicaciones son esenciales y tienen una presencia importante en el consumo”, agregó.



