Más de un millón de personas han cambiado de operador

Archivo particular

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó un informe de portabilidad Numérica Móvil que evidencia el comportamiento de los usuarios de los servicios móviles durante el 2020 y el primer trimestre de 2021.



El año pasado se realizaron 3,97 millones de portaciones, representando una disminución del 7,81% frente al año anterior. Fue diciembre el mes en que se registraron 430.000 operaciones de cambio de operador, el mayor número contabilizado durante el año y 11,29% más que el mismo mes del año 2019.



Además, el mercado creció, pues según el ‘Boletín TIC’ del cuarto trimestre del 2020, hecho por el MinTIC, Colombia alcanzó las 67,7 millones de líneas de telefonía móvil, es decir que durante el año aumentaron en 1,4 millones las líneas en el país y los accesos a internet móvil crecieron más de 2,1 millones, dejando en total 32,5 millones de conexiones.



Así las cosas, los operadores compiten en un mercado en el que por cada 100 habitantes hay 134,3 líneas y 64,6 accesos a internet móvil. Hasta el año pasado el líder en accesos a internet móvil era Claro con 18,1 millones, seguido por Movistar (7,6 millones), Tigo (4,8 millones) y Avantel (700.000).



En el caso de las líneas de telefonía, Claro aparece como líder, seguido por Movistar, Tigo, Virgin y Avantel.



Las operaciones de portación de líneas reportada por la CRC, señala que durante el primer trimestre de 2021 hubo 1,27 millones de personas que cambiaron su operador, lo que representa un crecimiento del 22,75% con respecto al primer trimestre del 2020.



En el primer trimestre, Claro y Tigo han sido los operadores que más usuarios recibieron superando a las registradas como donantes, con 154 mil y 15 mil operaciones, respectivamente. En el caso contrario Avantel, ETB y Movistar tuvieron descensos de 122 mil, 20mil y 13mil operaciones, respectivamente, de portablidad neta.



En el caso de los operadores móviles virtuales, el Éxito perdió 11 mil clientes, Flash 9 mil y en tercer lugar estuvo Suma que restó 43, mientras que Virgin mostró un resultado positivo de 6 mil portaciones.



EL EFECTO WOM



Si bien el reporte del primer trimestre no incluye al nuevo operador del país porque su inicio de operaciones fue en abril, los movimientos previos y posteriores dan cuenta del efecto de su llegada. La marca se presentó en noviembre y el mes siguiente registró la mayor cantidad de cambios de operadores.



Para el inicio del año hubo un cambio importante en las migraciones netas de Avantel que fue adquirida por la firma Novator Partners que también es dueña de Wom y es que al inicio del 2021 perdió en enero 20.217 usuarios, en febrero 57.898 y en marzo 113.726.



De acuerdo con el informe de operaciones de Portación por Proveedor Receptor, en Abril Wom registraba 109.890 solicitudes de las cuales en neto se habrían hecho al menos durante abril 93.711 cambios.



De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), revelado por el Dane, que los precios de telefonía móvil e internet han bajado en 1,91% y 0,83% en los dos últimos meses, coincidiendo con la entrada del cuarto operador.



En abril la reducción fue del 1,91% y el índice se ubicó en 102,9 la cifra más baja desde agosto del año pasado cuando era de 101,72.



Los descensos en los precios no se registraban desde mayo del año pasado, cuando los operadores bajaron los precios y se eliminó el IVA para servicios de hasta 2 UVT ($71.214).



“Lo que estamos viendo es el efecto de las medidas gubernamentales y la entrada de un nuevo operador al país”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



De acuerdo con el Dane, en abril de 2020 los precios bajaron 3,18 por ciento y se mantuvo en mayo (3,19 por ciento), en junio y julio no se registró ningún movimiento, pero en agosto se registró el alza más importante en los precios de los últimos 16 meses: los servicios subieron su costo un poco más de 4 por ciento, ya que el índice, que estaba en 97,80, pasó a 101,72.



La tendencia al alza se mantuvo en septiembre, mes en el que los precios subieron 2,87 por ciento, dejando el índice en 104,64, el más alto de los últimos 16 meses y se mantuvo de la misma manera hasta terminar el año.



Para el Dane, los dispositivos móviles también han registrado una reducción sostenida durante los últimos tres meses.



En febrero, la baja fue de 1,31 por ciento, en marzo fue de 1,23 por ciento y pare el cuarto mes del año fue de 1,59 por ciento.