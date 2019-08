Hace un poco más de un año la empresa colombiana Axioma, fundada por los hermanos Marcelino y Mariano Arango, compró la operación de medios B2B de la multilatina Carvajal, con la firme intención de expandirse a toda Latinoamérica.



(Lea: Con compra a Grupo Carvajal, Axioma se internacionaliza)



Hoy, la nueva Axioma B2B Marketing -que conecta proveedores globales de productos y servicios de industrias de nicho con decisiones de compra en América Latina- trabaja en fortalecer un robusto e integral portafolio de soluciones para empresas en diversos sectores y latitudes.



Portafolio conversó con Mariano Arango, gerente general de la empresa, para conocer cómo va el proceso de integración y las proyecciones de la firma, entre otros temas.



¿Qué tan complejo ha sido el empalme de las dos compañías?

​

Conectar esos mundos no ha sido un trabajo fácil, pero podemos decir que ya estamos finalizando el proceso de convertirnos en una nueva empresa y no en la suma de dos partes. Esta labor nos ha significado, en casos contados, alguna desatención de clientes o falta de foco en la ejecución de algún producto, sin embargo, nos hemos concentrado en traer el mejor talento del mercado a Axioma B2B Marketing, así como hemos invertido en fortalecer nuestros procesos de back office, producción digital y gestión de usuarios.



Uno de los objetivos de la nueva compañía es, precisamente, la expansión internacional. ¿Cómo van en ese sentido?

​

Somos la empresa de medios B2B más grande de América Latina y tenemos una oferta de talla mundial. Nos hemos dado a la tarea de diferenciarnos: no ofrecemos a nuestros clientes un producto, por el contrario, entregamos una estrategia integral que le permite a las compañías conocer mejor el entorno de las industrias que atendemos en Latinoamérica.



Entendemos que muchas empresas no conocen la mejor manera de usar las herramientas B2B -no tienen por qué hacerlo-, así que nuestra labor está en ayudarles a decidir cómo invertir su presupuesto en publicidad de la manera más efectiva y eficiente. Y es que cada vez más los negocios no solo invierten en el mercadeo dirigido a sus consumidores, sino también en el que está relacionado con las compañías.



Habla de una estrategia integral para los clientes. ¿A qué se refiere?

​

En Axioma B2B Marketing construimos una oferta que conjuga presencia en nuestros medios impresos, medios digitales como portales web, e-marketing y webinars, así como en nuestros eventos. Estamos convencidos de que una estrategia ganadora debe integrar estas diferentes expresiones, pero, por supuesto, entendemos que las necesidades y presupuestos de cada cliente son diferentes, por lo que podemos armar una solución específica para cada uno.



Nosotros tenemos, por ejemplo, audiencias calificadas de más de 700.000 usuarios únicos en nuestros portales, así como revistas ‘panregionales’ con distribución desde México hasta Argentina y eventos especializados en diferentes industrias. Estas herramientas nos permiten diseñar estrategias omnicanales según cada necesidad. Queremos borrar las fronteras que separan al mundo digital, impreso y a los eventos.



¿Qué deben entender las empresas del marketing B2B?

​

Que es una herramienta muy efectiva para crear relaciones de largo aliento con sus clientes. Muchas empresas creen que el único valor del marketing B2B es conseguir prospectos de clientes en un corto periodo. Desde Axioma estamos en la capacidad de explicar, a cada una de las compañías, el valor de utilizar el marketing B2B dentro de su negocio. Esto respaldado en resultados medibles y comprobables.



¿Cuáles son entonces las proyecciones que hacen desde Axioma B2B?

​

Estamos en un proceso de consolidación que se está dando, diría yo, sin prisa pero sin pausa. Por supuesto que nuestra idea apunta a seguir creciendo, pero nos estamos concentrando en hacerlo en los mercados e industrias en los que actualmente tenemos presencia (alimentos, hospitalidad, plásticos, ferreterías, construcción, salud, metalmecánica y empaques). Sin duda, si aparece una oportunidad atractiva para llegar, por ejemplo, a otro sector lo analizaremos.



Además tienen planeados nuevos productos, ¿cuáles son?

​

Dentro del plan de ofrecer más y mejores alternativas a sus clientes, Axioma B2B Marketing está diseñando nuevos productos. Uno de ellos es PromosB2B (www.promosb2b.com), una plataforma de promociones B2B dirigida al sector constructor, industrial y ferretero.



La empresa también amplió y mejoró la oferta de valor de sus tradicionales catálogos de la salud y del empaque.



Ahora ofrecemos a los clientes paquetes para que puedan tener presencia en el impreso y en digital. Aumentamos sus categorías, sumamos contenido editorial de valor y fortalecimos la información que las empresas pueden publicitar. Estos nuevos catálogos son la principal herramienta de trabajo del comprador profesional.