Tiendas de barrio, receptoras del gasto en 2020

Las tiendas y los pequeños negocios de los barrio se llevaron buena parte del gasto de los hogares colombianos el año pasado.



(Lea: Gastos de los hogares mejoró en 2020, pese a la pandemia)



Esa es una de las conclusiones del informe de la firma Raddar sobre el comportamiento de las compras en el 2020.



(Lea: Gastos de los colombianos cayeron 14,6% en Navidad)



Las tiendas tradicionales y establecimientos como las droguerías y las panaderías fueron fundamentales por su cercanía y capacidad de fiar a los clientes.



(Lea; IVA a toda la canasta familiar afectaría más a las clases media y baja)

Al principio de la crisis muchas cerraron, pero con el paso del tiempo se activaron, los proveedores ajustaron su logística para abastecerlos y se volvieron importantes para cubrir las necesidades de aquellos clientes que evitaron alejarse de su casa para prevenir el contagio, según han indicado los analistas.



El informe de Raddar dice que pese a la pandemia, el gasto creció 1,9%. En ese aumento se notó que las familias le dieron más prioridad a los gastos básicos, señala el análisis. El gasto de los hogares en la medición llegó a los $760 billones. En diciembre de 2020, fue de los $83,1 billones, con un crecimiento del 3,9% en pesos corrientes y de 2,29% en pesos reales, debido a una inflación de 1,62%.



El crecimiento del 1,9% en términos reales del año pasado no es homogéneo por ciudades y regiones, debido a que cada ciudad tiene una estructura de gasto y de canales de compra diferentes, a su clima, su cultura y nivel de mercado laboral, lo que hace que el comportamiento sea similar por la tendencias generales y particular por sus propias condiciones, anota.



“La composición del gasto de los hogares, se vio afectado durante las fases de aislamiento, dándole mayor peso a los alimentos, hogar y gastos varios”.



Agrega que, esta tendencia se ha revertido en los últimos meses con las aperturas y la reactivación, mostrando que es posible que el bolsillo de los hogares, no tenga grandes cambios, en su composición.



El informe, destaca Camilo Herrera, CEO de Raddar, evidencia “cómo el endeudamiento fue menor, lo que sirve para mejorar la condición de endeudamiento para este año”.



Entre los sectores afectados en la crisis a lo largo del 2020 se destaca el caso de entretenimiento y ropa. En ambos grupos, el tamaño del gasto de los hogares se devolvió a 2014 en términos reales.



Por ejemplo, en la composición del gasto por grupos, entretenimiento era el 3,29% en el 2019, mientras que en al cierre del año que acaba de terminar se situó en 2,87%.

Por productos que primaron en las compras de las familias, los de aseo se llevan los mayores crecimientos. Aquí están los limpiadores, desinfectantes, insecticidas y jabones.

Por su parte, el decrecimiento se vio en revistas, pasajes aéreos, y servicios de lavandería, confección y alquiler de ropa.



Por último, teniendo en cuenta el resultado del estudio, Camilo Herrera sostiene que como el IPC mide siempre lo mismo, no ve los cambios de precios que sienten los hogares según los productos que compran - por ejemplo si se adquiere un carro en alguna momento del año. “Ese indicador se llama deflactor del gasto, y fue de 2,5% en diciembre y de 3,4% en 2020”, explicó.