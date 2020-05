¿Cómo funciona el derecho de retracto en compras online?

Por cuenta de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus, y que ha obligado al aislamiento social, los colombianos han puestos sus ojos en uno de los sectores del comercio que más crecimiento ha tenido en los últimos años: las ventas online.



(¿A qué tiene derecho cuando hace compras en internet?).

Aunque esta actividad crece desde hace un tiempo, también aumentan las dudas de los usuarios sobre sus derechos al hacerlo, pues muchos no están familiarizados con estas transacciones comerciales.



Sin embargo, tenga en cuenta que usted tiene derechos al hacer compras por internet, entre ellos el derecho al retracto en una compra fallida.



Esto quiere decir que los consumidores online tienen derecho a devolver el producto adquirido en caso de que este no haya llenado completamente sus expectativas respecto a lo observado en la página en que se hizo la compra.



El derecho al retracto está consagrado en la ley 1480 de 2011 del estatuto del consumidor. Se trata de una facultad que tienen los compradores ante un producto del que no quedó satisfecho.



Cabe señalar que esta facultad no puede ejercerse en todas las ocasiones. Aplica en compras a distancias en donde no se tuvo contacto directo con el producto antes de adquirirlo.



Es decir aplica para compras a través de correo, teléfono, catálogo o comercio electrónico.



Para que aplique este derecho, el consumidor deberá informar a la compañía vendedora, también tendrá que asumir los costos de devolución en transporte o correspondencia, y devolverlo dentro de los 5 días hábiles después de haberlo recibido.



No obstante, es muy importante revisar con anticipación las políticas de cambio y devoluciones del portal en el que se hizo el pedido para tener claro cuál es el plazo para hacer este proceso y las condiciones.



En caso de reintegro de dinero, este no puede sobrepasar los 30 días hábiles.



La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de ejercer control y vigilar en estas actividades.