Transporte, el negocio que le salvó las ganancias a Ecopetrol

Definitivamente el segmento de transporte fue el negocio que sacó la cara por la operación del Grupo Ecopetrol en cuanto a ganancias al cierre del ejercicio financiero el 31 de diciembre de 2020.



La pandemia por la covid- 19 que derivó en un decrecimiento en la demanda de combustibles líquidos por la emergencia sanitaria y la caída en los precios del barril el año pasado, terminaron por afectar las tareas de la petrolera, al punto de registrar utilidades por $1,7 billones, que representan casi 13 veces menos a las reportadas en el 2019 ($13,3 billones), y en donde la citada unidad de negocio fue la que dio la mano para que sus números al final no quedaran en rojo.



Por su parte el Ebitda del año fue de $16,8 billones. Así, para mantener la tarea a flote en su conjunto en medio de una crisis económica por la covid-19 y que afectó la actividad en más del 90% al sector petrolero a nivel mundial, Ecopetrol apeló a su negocio de transporte, el cual prácticamente mantuvo a flote la utilidad de la compañía en el 2020, ya que el segmento al final registró una ganancia de $4,5 billones.



“Los mejores resultados el año pasado fueron de ese segmento, con Cenit a la cabeza. En tiempos de bajos precios del crudo, esta filial es el gran salvavidas por sus ingresos estables. Eso lo hace menos vulnerable a la volatilidad en la cotización del crudo. En plata blanca, sin el transporte, Ecopetrol no hubiera tenido utilidades en el 2020”, explico un vocero de la petrolera.



La fuente consultada, resaltó que los resultados de este negocio compensaron “lo que se perdió” en la tarea de exploración y producción por la crisis de la pandemia y la caída en el precio del barril referencia Brent. “Esa es la clave de ser Ecopetrol una empresa integrada” subrayó.



De acuerdo al informe financiero de la petrolera, el segmento de transporte a lo largo del año pasado obtuvo resultados en línea con las expectativas de la empresa, al transportar 1.017.000 barriles día, acorde a la producción país.



“Se destacan los menores tiempos de mantenimiento para la reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que permitió que operara más días y que no se requirieran ciclos de reversión del oleoducto Bicentenario en 2020. El segmento reportó un Ebitda de $9.3 billones, equivalente a un margen de 76%”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Por su parte, Héctor Manosalva, presidente de Cenit, indicó que los resultados financieros superaron las expectativas, “la compañía tuvo la capacidad de reducir sus costos y gastos con la aplicación de criterios de austeridad y políticas de ahorro y, de esa manera, logramos los mejores resultados desde la creación de Cenit”.



Exploración y producción



La citada coyuntura derivada de la pandemia y la caída en los precios del barril le pasaron cuenta de cobro a las tareas de exploración y producción de Ecopetrol. Y precisamente, el balance de reservas anunciado recientemente y que fue de 1.770 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), refleja la reducción de 6.5% en esta adición a los remanentes, y cuya cifra es inferior a la inicialmente prevista entre 15% y 20% por la caída en los niveles de la cotización y la actividad.



En cuanto a exploración, Ecopetrol completó la perforación de 18 pozos, de los cuales tres resultaron exitosos, nueve finalizaron el año en evaluación y seis fueron declarados secos.



“La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó la cesión el 50% de interés de Ecopetrol a Shell en tres bloques en los que están ubicados los descubrimientos de gas Gorgon y Kronos. Esta asociación permitirá avanzar en el desarrollo de estos descubrimientos en la provincia gasífera costa afuera del caribe colombiano”, señaló Bayón.



Y por los lados de producción, se alcanzó un promedio acumulado de 697.000 barriles promedio día (bpd)en el 2020, cuando la proyección trazada era de 700.000 bpd. “La producción del cuatro trimestre tuvo un aumento frente a la del tercer trimestre gracias a las mayores ventas de GLP y gas y al mejor desempeño en los campos Chichimene y Piedemonte”, indicó el presidente de Ecopetrol.



El Ebitda anual en exploración y producción se ubicó en $6,7 billones, equivalente a un margen de 18%.



Con relación al gas natural, para la petrolera representa el 17% de la producción total, y reportó un margen Ebitda para el año superior al 50% y un aporte mayor al 30% del Ebitda del segmento. Lo anterior soportado en la estabilidad de sus precios en dólares y en la buena dinámica comercial observada durante el periodo.



Otros resultados



En el terreno comercial, la estrategia de la petrolera se enfocó en la diversificación y anticipación de los destinos de exportación, y se logró una recuperación de los precios de la canasta la cual subió 6% entre el tercer y cuarto trimestre del año, pasando de US$38,4 por barril a US$40,7 por barril. “Ecopetrol mantuvo sus envíos a Asia, principalmente a China”, resalto uno de los voceros.



Y en refinación el segmento le reportó en el 2020 a la petrolera nacional un Ebitda de $0.9 billones, equivalente a un margen de 3.3%.