Tres aerolíneas más empezarían a volar en Colombia en el 2020

A partir del próximo 20 de diciembre la aerolínea de bajo costo Jetsmart empezará a volar de manera directa y con tres frecuencias a la semana entre Cali y Santiago de Chile y, según anunció la empresa, el 9 de enero del próximo año conectarán también a la capital del país suramericano con Bogotá.



De esta forma, la firma chilena, que comenzó a vender tiquetes para esos trayectos desde este martes, se convirtió en la tercera de su clase en entrar a Colombia.



(Las rutas de la aerolínea ‘low cost’ que entrará a Colombia).



No obstante, y según indicó el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, Jetsmart no es la única compañía aérea nueva que ha puesto sus ojos en el país en los últimos meses, pues actualmente hay otras tres que se encuentran haciendo trámites para empezar a trabajar.



En concreto, se trata de la mexicana Volaris -también de bajo costo-, la española Plus Ultra Líneas Aéreas y la isleña EZ Air, originaria de Bonaire y Curazao.



Todas estas firmas, según el funcionario, podrían empezar a volar desde y hacia el país en el 2020.



“Estas solicitudes ya están viabilizadas, por lo que está en manos de las aerolíneas definir comercialmente cuál es la mejor fecha de entrada al mercado aéreo colombiano. Creemos que lo harán en alguna de las temporadas altas, como lo va a hacer Jetsmart”, destacó Salazar.



OTRAS RUTAS



El 2020 se divisa como un año de crecimiento para el sector aéreo, pues además de la llegada de nuevas aerolíneas, algunas de las que ya operan en el país ampliarían su red.



Una de estas es Air Canada, que vuela la ruta Bogotá - Toronto y que anunció recientemente el inicio de operación del trayecto entre la capital colombiana y Montreal, a partir del 2 de junio del otro año, con tres frecuencias a la semana.



Además, la extranjera Air Europa, que tiene las rutas Bogotá- Madrid y Bogotá - Medellín desde junio pasado, también ampliaría su portafolio el año entrante y se encuentra haciendo las gestiones para llegar a otros destinos. Así, según se ha conocido, entre las ciudades más opcionadas está Cartagena.



(Air Canada anuncia nuevo vuelo directo a Colombia).



Adicionalmente, Latam ha manifestado que desde febrero próximo ampliará el número de frecuencias entre Medellín y Lima (Perú), pasando de operar tres vuelos a la semana a siete, y lo mismo hará con la ruta Cali - Lima, pasando de tres trayectos a la semana a seis.



De este modo, según destaca el ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, se está avanzando en descentralizar la llegada de turistas extranjeros al país, y tratando de descongestionar el aeropuerto de Bogotá.



De hecho, por esa última razón, según manifestó Álvaro González, gerente de Opain - firma que opera El Dorado- Jetsmart empezará a trabajar en la franja de las 10 am, que es una hora de menor congestión, comparada con el rango de entre las 6 am y las 9 am.



CAMBIOS EN EL MERCADO



Y con la llegada de nuevas aerolíneas y el crecimiento de la oferta, también se espera una tendencia de cambio entre las aerolíneas tradicionales, lo cual se estaría poniendo en evidencia desde ya con el anuncio de Avianca de cambiar su esquema tarifario.



Este martes precisamente la empresa anunció que desde el próximo 6 de noviembre, en los vuelos domésticos de Colombia y Ecuador, los clientes podrán empezar a pagar solamente por los servicios que necesitan. De este modo, se manejarán cinco bandas tarifarias, (tres para clase económica y dos para clase ejecutiva), en cuyo nivel más básico no se incluye la maleta de bodega, por ejemplo.



“La entrada de nuevas aerolíneas ayudan a mostrar que el mercado se abrió y que las tradicionales deben ajustar su modelo para sobrevivir. Así mismo, se puede esperar que el número de pasajeros aumente, aunque no pase lo mismo con las rutas. Además, es probable que, como pasó con Wingo y Viva Air en el país, las bajo costo tomen protagonismo en algunos trayectos”, opinó Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional.



Por su parte, Andrés Uribe, gerente de Iata para Colombia, destacó que el crecimiento en el tráfico aéreo de los últimos años, que se ha dado de manera acelerada, tiene que ver con “una presión a la baja de las tarifas” que ha sido orquestada por la llegada de las empresas de bajo costo. Y aunque en términos de ingresos las empresas pueden estar percibiendo el mismo dinero, sí están movilizando más personas.



Además destacó que estos cambios no son totalmente nuevos y que, “hace 20 años teníamos dos extremos, en los que las aerolíneas bajo costo ofrecían un producto muy lejano al de las tradicionales, pero por la competencia, estos dos modelos se han venido ajustando y acercando y es lo que seguirá pasando”.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co